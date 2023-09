Neuburg

vor 34 Min.

Warum es in Neuburg weniger Wahllokale gibt

In der Ingolstädter Straße in Neuburg hängen die Wahlplakate für die kommende Landtagswahl bereits.

Plus Am 8. Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt. Etwa 20.500 Neuburgerinnen und Neuburger sind wahlberechtigt. Trotzdem verringert sich die Anzahl der Wahllokale.

Von Elisabeth Sutner Artikel anhören Shape

Die bevorstehende Landtagswahl rückt näher und wird sichtbar: Die Wahlberechtigungsscheine sind verschickt, die Briefwahlunterlagen können beantragt werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten grinsen von den Plakaten und betreiben fleißig Wahlkampf. Pressetermine mit Politprominenz, Podiumsdiskussionen und Radtouren stehen in den Terminkalendern der Kandidierenden. Noch gut drei Wochen, dann gibt es Ergebnisse. Dann ist Wahlsonntag - in Neuburg aber wird es weniger Wahllokale geben. Und das hat einen Grund.

In Zell gibt es dieses Jahr kein Wahlbüro mehr. Bei den Kommunalwahlen 2020 gingen dort zu wenig Menschen hin, denn mindestens 50 Wähler und Wählerinnen müssen im Wahllokal vorstellig werden. Sollte dieser Wert unterschritten werden, kann das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet werden. Sollte dies jedoch erst am Wahltag eintreten, müssen die Stimmen von einem anderen Büro ausgezählt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen