Warum hat eine Frau ihr Kind aus dem Fenster fallen lassen?

Die Frau liebt ihre Kinder, wie sie vor Gericht beteuert. Aber warum hat die heute 25-Jährige dann Ende Juli 2023 ihre zweijährige Tochter aus einem Fenster im ersten Stock eines Mietshauses in Neuburg fallen lassen? Denn deshalb muss sie sich - obwohl das Mädchen unverletzt blieb - derzeit vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl lässt am Donnerstag durchblicken, dass er nach der bisherigen Beweisaufnahme nicht davon ausgehe, dass die Mutter das Kind geworfen habe. Vielmehr beugte sie sich wohl aus dem Fenster, hielt ihre Tochter an den Händen - und ließ diese aus ungefähr vier Metern Höhe einfach los. Nur warum? Ursprünglich nahm man eine paranoide Schizophrenie an. Doch jetzt bringt ein Arzt, der die Angeklagte behandelt, plötzlich eine mögliche Diagnose ins Spiel, die alles ändert.

Dorothee Pfaffel