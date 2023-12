Windeln wechseln mit Lexikon: Spritzige Komödie begeistert im Neuburger Theater

"Drei Männer und ein Baby" wird im Rahmen der Starken Stücke im Neuburger Stadttheater gezeigt. Doch darf das Kind am Ende bleiben?

Es klingt wie der Anfang von einem schlechten Witz: "Drei Männer und ein Baby". Doch statt misslungenem Humor verbirgt sich hinter diesem Titel eine wunderbare Komödie, die jüngst auf der Bühne des Neuburger Stadttheaters zur Aufführung kam. Es herrscht heitere Stimmung im Zuschauerraum des Altstadttheaters, als der rote Vorhang sich langsam teilt und den Blick auf das Bühnenbild des Abends freigibt.

Dieses besteht aus einem einzigen Zimmer, von dem einige Türen abgehen. Das innere des Raums ist mit einer großen Couch, sowie einem kleinen Tresen mit Kaffeemaschine und Getränken ausgestattet. Zu Anfang des Stücks feiern die Hauptcharaktere des Stücks Jacques (Boris Valentin Jacoby), Michel (Mathias Herrmann) und Pierre (Heio von Stetten) eine Party und sind merklich angetrunken.

Jacques erklärt seinen beiden Freunden, dass am kommenden Sonntag ein Paket bei ihnen abgegeben werden soll. Dieses würde am Donnerstag wieder abgeholt. Da er auf Geschäftsreise gehen muss, sollen die beiden es eine Weile bei sich unterstellen und dabei möglichst diskret sein. Michel und Pierre stimmen zu, sind jedoch sehr überrascht, als sie schließlich am Sonntag statt des erwarteten Paketes ein Baby vor ihrer Haustür finden.

Ein Baby sorgt im Neuburger Stadttheater für Überraschungen

Die Mutter ist verreißt und will nun Jacques das Kind überlassen, bis sie zurück ist, dann er ist der Vater der kleinen Marie. Und so kümmern sie sich erst zu zweit um das Baby, bis schließlich auch Jacques von seiner Reise zurück ist. Vor allem während der Eingewöhnungszeit mit dem Baby geht es recht turbulent zu, sodass die Zuschauer immer wieder klatschen und lachen, während sie miterleben, wie die drei Männer ihren ganzen Alltag umstellen müssen. Und das, um zu lernen, wie man richtig für ein Baby einkauft, Windeln wechselt oder Fläschchen gibt.

Vor allem die weiblichen Zuschauerinnen lachen begeistert über die überforderten Männer und im Flüsterton werden Ratschläge zu einigen der Situationen ausgetauscht. Zwischen den einzelnen Szenen wird französische Musik abgespielt, zu der die Darsteller oft beschwingt mittanzen, oder wütend in ihre Zimmer verschwinden.

Während sie sich um das Baby kümmern, wachsen Jacques, Michel und Pierre zu einem eingespielten Team zusammen, was vor allem an Szenen wie der Gesangseinlage zu dritt zu erkennen ist, die besonders viel Applaus erntete. Zum Ende des Stücks stellen die drei Junggesellen fest, dass ihr sonst so erfülltes Leben ohne ihre kleine Mitbewohnerin nicht mehr dasselbe ist, und erklären sich bereit, Maries Mutter mit ihr auszuhelfen.