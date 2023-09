Neuburg

vor 49 Min.

Zweite Donaubrücke: Naturschützer äußern rechtliche Bedenken

Sie sind gegen die zweite Donaubrücke, die direkt westlich von Joshofen in einer Höhe von bis zu 20 Metern die Donau kreuzen soll. Am Freitag trafen sich Mitglieder des Bund Naturschutz mit weiteren Gegnern, darunter der BI in Bergheim, dem Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt" und der Fridays-for-Future-Bewegung sowie Lokalpolitikern.

Plus Der Bund Naturschutz erhebt rechtliche Bedenken gegen die Planung der zweiten Donaubrücke. Und die Bergheimer fühlen ihre Belange nicht genügend wahrgenommen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

„Wer sich den Verkehr, der durch die zweite Donaubrücke nach Neuburg und nach Bergheim gezogen wird, nicht vorstellen kann, der soll sich einfach mal an die Bergheimer Spange stellen.“ Mario Dorneburg schüttelt nachdenklich den Kopf, wenn er über die geplante neue Verkehrsführung für die zweite Donaubrücke nachsinnt. Derweil erhebt der Bund Naturschutz (BN) rechtliche Bedenken. Die Planungen seien fehlerhaft. Am Freitag gaben sich die Gegner der zweiten Donaubrücke ein Stelldichein am Donaudamm in Joshofen.

Neuburg plane munter vor sich hin und nehme die Ängste der Bergheimer gar nicht wahr, ärgert sich Mario Dorneburg. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative, die sich in Bergheim gegen die Brückenplanung durch den Auwald gebildet hat. „Durch diese Brücke wird der Schwerlastverkehr, der von Süden und Westen in Richtung Ingolstadt fließt, näher an Neuburg und nach Bergheim verlagert.“ Wieso? „Weil jedes Lkw-Navi die kürzere Strecke vorschlägt. Statt über die Zeller Kreuzung und die Irgertsheimer Staustufe wird dann über die neue Brücke und durch Bergheim gefahren.“ Die Bergheimer bieten dazu Zahlen. Der Pkw-Verkehr durch Bergheim könnte sich laut Dorneburg verdoppeln, der Schwerlastverkehr gar verdreifachen. "Dieser Irrsinn muss verhindert werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen