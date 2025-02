Neuburger Mutter konfrontiert Kanzlerkandidaten mit Kinderarzt-Engpässen

Kinderärzte in Bayern sind massiv überlastet – auch in der Region Neuburg ist das ein Problem. Die beiden Neuburger Praxen arbeiten seit einigen Jahren an ihren Kapazitätsgrenzen und nehmen nur noch Neugeborene als Neupatienten auf. Als im vergangenen Sommer aus Altersgründen die Karlshulder Kinderärztin Evelyn Reineke ihre Türen schloss, verschärfte sich das Problem drastisch. Tausende Kinder und Jugendliche standen ohne Arzt da und müssen mit ihren Eltern seither auf weiter entfernte Kinderärzte oder teils auch auf Hausarztpraxen ausweichen.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aufnahmestopp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geisenfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis