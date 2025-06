Neue Gewänder für Schloßfest-Auftritt: Das sind die Neuheiten beim Steckenreitertanz

Das Neuburger Schloßfest rückt immer näher. Bereits am kommenden Freitag wird die historische Altstadt wieder in vollem Glanz erstrahlen, mit Trommelei und Rahmfleckgeruch. Auch dieses Jahr natürlich wieder mit von der Partie: der Steckenreitertanz. Auch für die jungen Tänzerinnen und Tänzer, insbesondere das Prinzenpaar samt Prinzessin, „galoppiert“ der erste Auftritt in greifbare Nähe. Doch wer genau hinsieht, erkennt eine kleine, aber doch sehr feine Stilveränderung.

