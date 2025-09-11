„Möchte direkt vor der Türe parken“: Was Neuburger über eine Fußgängerzone denken

Schon lange gibt es in Neuburg die Diskussion um eine mögliche Fußgängerzone in der Schmidstraße und Färberstraße. Könnte so eine Fußgängerzone die Innenstadt beleben? Oder würden aufgrund fehlender Parkplätze die Kunden erst recht fernbleiben? Die Neuburger Rundschau hat nachgefragt, was die Menschen in Neuburg von dieser Idee halten.

Icon vergrößern Manuela Engel ist gegen eine Fußgängerzone. Foto: Lena Marie Nadler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Manuela Engel ist gegen eine Fußgängerzone. Foto: Lena Marie Nadler

Manuela Engel (57), Neuburg: „Ich möchte, wenn ich einkaufen gehe, direkt vor der Türe parken. Gerade in einer Stadt wie Neuburg bin ich gegen eine Fußgängerzone. Ich habe keine Lust, außerhalb zu parken und dann in die Stadt laufen zu müssen. Ich will schnell in Geschäfte gehen können und dann direkt mit dem Auto wieder heim fahren.“

Icon vergrößern Holger Schmieder ist zwiegespalten. Foto: Lena Marie Nadler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Holger Schmieder ist zwiegespalten. Foto: Lena Marie Nadler

Holger Schmieder (76), Neuburg: „In anderen Städten brummt das Leben, aber in Neuburg herrscht tote Hose. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Fußgängerzone diesen Zustand ändern kann. Die Lebensqualität würde durch eine Fußgängerzone vielleicht verbessert werden, aber wo soll man dann parken? Von außerhalb in die Stadt laufen würde ich auch eher ungern.“

Icon vergrößern Lisa Lehner tendiert zu einer Fußgängerzone. Foto: Lena Marie Nadler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lisa Lehner tendiert zu einer Fußgängerzone. Foto: Lena Marie Nadler

Lisa Lehner (25), Neuburg: „Ich würde mich sicherer fühlen, gerade wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, deshalb würde ich eine Fußgängerzone grundsätzlich befürworten. Ich verstehe aber auch die Leute, die von weiter weg kommen und in der Stadt parken wollen. Wenn man die Fußgängerzone umsetzen würde, müsste man auch das Parkkonzept überdenken.“

Icon vergrößern Erhard Knöferl sieht Vor- und Nachteile einer Fußgängerzone. Foto: Lena Marie Nadler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Erhard Knöferl sieht Vor- und Nachteile einer Fußgängerzone. Foto: Lena Marie Nadler

Erhard Knöferl (66), Neuburg: „Es wäre sicherer, gerade wenn ich mit meinen Enkeln Fahrrad fahre. Ich würde mich über eine Fußgängerzone freuen, besonders wenn man zu Fuß durch die Stadt geht. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass dann Leute von weiter weg nicht mehr kommen, weil sie nicht mehr direkt vor den Geschäften parken könnten.“