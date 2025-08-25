Umfrage: Sollte es mehr Regeln für E-Scooter geben?

Immer wieder gibt es Probleme mit E-Scootern. Die Roller liegen umgekippt auf der Straße, versperren Wege und verursachen Unfälle. Auch in der Region Neuburg kommt es vermehrt zu solchen Zwischenfällen. Das wirft die Frage auf, ob neue Regeln notwendig sind. Die Neuburger Rundschau hat nachgefragt, was die Neuburger von der Debatte halten.

Gabi Brandmeyr (61) und Marianne Engel (62), Neuburg: „Brutal, wie die rum rauschen.“ Beide Frauen finden, es sollte strengere Regeln geben. Vor allem eine Helmpflicht und eine strengere Altersbeschränkung fänden sie angemessen. Außerdem wünscht sich Marianne Engel einen Fahrtest, ähnlich wie eine Führerscheinprüfung: „Dann würden sie auch nicht so kriminell fahren.“

Anton Kufner (67), Neuburg: „Die sind mir zu schnell und zu lautlos“, Anton Kufner wünscht sich mehr Regeln für E-Scooter. Vor allem, dass häufig zwei bis drei Personen auf einem Roller fahren, fände er gruselig. „Wenn die auf mich zukommen, gehe ich schnell aus dem Weg“. Auch er schlägt eine Helmpflicht und eine strengere Altersbeschränkung vor.

Aliciaisosa Omorodion (17), Neuburg: „Ich bin gegenüber E-Rollern ganz offen“, Aliciaisosa Omorodion fährt selber E-Scooter. Solange es nicht vermehrt zu Unfällen kommt, sehe sie keinen Bedarf für neue Regeln.