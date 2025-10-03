Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

CSU Burgheim nominiert Bürgermeisterkandidaten und frische Gesichter für Gemeinderat

Burgheim

CSU Burgheim: Überraschungskandidaten für die Gemeinderatsliste

Alexander Brot will in Burgheim Bürgermeister werden. Die Kandidaten für den Gemeinderat sind jetzt auch offiziell - darunter auch neue Gesichter.
Von Peter Maier
    • |
    • |
    • |
    Mit Kompetenz will die Burgheimer CSU den Bürgermeister und möglichst viele Gemeinderäte stellen. Die Kandidaten sind jetzt offiziell gekürt.
    Mit Kompetenz will die Burgheimer CSU den Bürgermeister und möglichst viele Gemeinderäte stellen. Die Kandidaten sind jetzt offiziell gekürt. Foto: Peter Maier

    Die Formalitäten sind abgearbeitet, der Kommunalwahlkampf eingeläutet. Bestens vorbereitet kürten Burgheims Christsoziale ihren Bürgermeisterkandidaten und segneten ebenso einstimmig die Bewerberliste für 16 Gemeinderäte plus Ersatzkandidat ab. Seit Burgheims amtierender Bürgermeister Michael Böhm erklärte, nicht wieder zu kandidieren, stand auch Alexander Brot für die Kandidatur in den Startlöchern (wir berichteten).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden