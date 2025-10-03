CSU Burgheim: Überraschungskandidaten für die Gemeinderatsliste

Die Formalitäten sind abgearbeitet, der Kommunalwahlkampf eingeläutet. Bestens vorbereitet kürten Burgheims Christsoziale ihren Bürgermeisterkandidaten und segneten ebenso einstimmig die Bewerberliste für 16 Gemeinderäte plus Ersatzkandidat ab. Seit Burgheims amtierender Bürgermeister Michael Böhm erklärte, nicht wieder zu kandidieren, stand auch Alexander Brot für die Kandidatur in den Startlöchern (wir berichteten).

