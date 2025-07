Tante Enso-Supermarkt in Oberhausen: Jetzt können die Bürger mitbestimmen

Wer die Oberhausener kennt, den wundert es nicht, dass bereits innerhalb weniger Wochen weit über 700 Bürgerinnen und Bürger insgesamt knapp 1000 Anteile an dem geplanten Supermarkt gezeichnet haben, den die Kette „Tante Enso“ in der neu gestalteten Hauptstraße in Oberhausen einrichten will. Nach dem Genossenschaftsprinzip mussten mindestens 600 Anteilseigner gefunden werden. Damit soll sichergestellt sein, dass der Laden auch angenommen wird. Vielen Dorfläden hat das fehlende Kaufverhalten der eigenen Bevölkerung das Kreuz gebrochen.

Beim Tante-Enso-Supermarkt gibt es bereits 600 Teilhaber

„Wir wollen auf jeden Fall die 1000-Anteile-Hürde knacken“, gab Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl bekannt, obwohl das Ziel, bei dem „Tante Enso“ Realität werden kann, mit bereits 600 Teilhaberinnen und Teilhaber erreicht war. Entsprechend dankbar ist Fridolin Gößl und brachte das in einem Pressegespräch zum Ausdruck. „Wenn die Oberhausener etwas wollen, stehen sie wie eine Wand hinter dem Projekt.“ So auch beim Projekt Nahversorgung, das ein wichtiger Pfeiler für die Wiederbelebung des Ortskerns werden soll. Und wie der gestaltet wird, darüber ist die Gemeinde in engem Kontakt mit dem Investor.

Aber zurück zu „Tante Enso“. Aus der Kampagne ist das Projekt mit Erreichen der Mindestanzahl an Anteilseignern in die Planungsphase übergegangen. Schon die erste Info-Veranstaltung am 2. Juli ließ erahnen, dass die Oberhausener mitziehen. Damals platzte das Innovationszentrum mit rund 250 Besuchern aus allen Nähten.

Für Oberhausen gibt es eine eigene Tante-Enso-Website

Und so geht es weiter: Oberhausen hat nun eine eigene Tante Enso-Website. Auf der findet man das Formular für Genossenschaftsanteile, die weiterhin gezeichnet werden können. Außerdem ist dort auch ein so genannter Co-Creation-Fragebogen abrufbar. Damit können die Bürgerinnen und Bürger ihren Einkaufsort selbst mitgestalten. So können die bevorzugten Öffnungszeiten mit Personal, das Sortiment und das Angebot regionaler Produkte mitbestimmt werden. Auch der Name und die Farbgestaltung des Ladens stehen zur Debatte.

Der Tante Enso-Laden soll an der Hauptstraße in einen Neubau einziehen. Auf dem Gelände entstehen zudem neue Wohneinheiten und Gewerberäume für weitere Dienstleister. Der Supermarkt ist also auf dem Weg, nun kommt es nur noch darauf an, wie schnell die neuen Gebäude genehmigt und dann gebaut werden.