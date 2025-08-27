Icon Menü
Vom antiken Rossmarkt zum Volksfest: Die Geschichte des Barthelmarktes in Oberstimm

Oberstimm

Ein jahrhundertealtes Spektakel: Das ist der wahre Ursprung des Barthelmarkts

Der Barthelmarkt in Oberstimm blickt auf eine fast 2000 Jahre alte Geschichte zurück. Wie aus einem antiken Rossmarkt eines der größten und beliebtesten Volksfeste in Bayern wurde.
Von Andrea Hammerl
    Anno 1928 sorgten Wachleute und Soldaten für Ruhe und Ordnung auf dem Markt. Sie stehen im Zentrum dieses Gruppenfotos, das auch Viehhändler zeigt.
    Anno 1928 sorgten Wachleute und Soldaten für Ruhe und Ordnung auf dem Markt. Sie stehen im Zentrum dieses Gruppenfotos, das auch Viehhändler zeigt. Foto: Max Schmidtner, Archiv Markt Manching

    Vier Tage lang herrscht alljährlich Ende August Ausnahmezustand in Oberstimm. Kaum ein Volksfest in der Region ist so angesagt bei jungen Leuten, dass sie scharenweise am Montagmorgen früh aufstehen, um ab 6 Uhr vier Festzelte zu füllen. Beim Barthelmarkt hat das seit vielen Jahren Tradition - und noch viele weitere Jahre muss man in der Historie zurückgehen, um zu dessen Ursprung zu gelangen.

