Oktoberfest der Wirtshausmusikanten: Eine Musik voller Erinnerungen

Das hätte Hans Käfer gewiss gefallen. Neun Ensembles traten bei der siebten Auflage des Oktoberfests der Wirtshausmusikanten auf und begeisterten das Publikum im gut gefüllten Daferner-Saal in Schönesberg. Soweit wie gewohnt, doch einiges war anders.

In Schönesberg fand ein Musikantentreffen der besonderen Art statt

Anstelle eines Wettbewerbs mit Jury fand diesmal ein Musikantentreffen der besonderen Art statt. Wegbegleiter, Schüler und Freunde des kürzlich verstorbenen Musikers und Musiklehrers Hans Käfer erinnerten an den Schönesberger, der für die Musik lebte und damit berührte. „Er war in allen Wirtschaften daheim und hat die Menschen mit seinen lustigen, teils uralten, teils neuen und einfallsreichen Liedern erfreut und immer für bombige Stimmung gesorgt“, charakterisierte seine Witwe Sofia Käfer ihren Mann. „Ihm wäre es ungeheuer wichtig, dass wir heute singen und lustige Lieder hören“, meinte sie, „er wird bestimmt von irgendwoher zuhören und lächeln“.

Die Zuchthausmusikanten Erich und Günter Schrettle haben in der Musikschule Käfer Steirische und Euphonium gelernt. Foto: Andrea Hammerl

Ob sie damit den Ton für den Abend vorgab oder nur eine Prognose wagte – sie traf jedenfalls voll ins Schwarze. Die Wirtshausmusikanten, denen sie die Musikauswahl überlassen hatte, spielten überwiegend heitere, oft deftige und nicht ganz jugendfreie Lieder, brachten das Publikum mit den Stücken und mit ihren Witzen lauthals zum Lachen. Dazwischen gab es berührende, hochemotionale Momente, wenn sie an Hans Käfer erinnerten, seine Sprüche zitierten, in seinem Sinn ein Prosit der Gemütlichkeit ausriefen oder Anekdoten erzählten. So vergingen gut drei Stunden wie im Flug. Immer wieder wurden die Zuhörer eingebunden und zum Mitsingen, Schunkeln oder Mitklatschen animiert.

Franz Baur konnte das Lied nicht mehr im Duo mit Hans Käfer singen

Das erste Prosit ließ allerdings zu Franz Baurs gespielter Empörung mehr als eine halbe Stunde auf sich warten. Das gehe ja gar nicht, meinte Hans Käfers langjähriger Wegbegleiter. Er hatte ein selbst getextetes Lied mitgebracht, das bei Gelegenheit Premiere haben sollte. Doch dazu war es im Duo nicht mehr gekommen. Nun sang er alleine „Das kleine Wirtshaus in unserer Straße“ mit Strophen für Junggesellen und solche für Verheiratete.

Den Refrain unterstützte das Publikum tatkräftig und amüsierte sich köstlich über eine Anekdote. Sie erzählt von einer „nicht ganz so schlanken Dame“, die dem Hans einst während ihrer Hochzeitsplanung stolz berichtet hatte, sie habe für die Hochzeit zehn Kilo abgenommen. Dessen Kommentar nach einem kurzen Blick: „Na, dann wären noch ein paar Hochzeiten recht“.

Beim Oktoberfest in Schönesberg gab es Zugabe-Rufe

Mit der gemeinsamen, zungenbrecherischen Paradenummer vom „Riesenneger im Nieselregen“ und Hans Käfers Spruch „Und mangelt es nicht an Feuchtigkeit, spielt es sich mit Leichtigkeit“ holte Baur Christian Link und dessen Steirische auf die Bühne. Der Bertoldsheimer hat bei Käfer gelernt und erhielt die ersten Zugabe-Rufe des Abends für „Wir sind vom Wald daheim“ und „Fliege mit mir in die Heimat“. Dafür mussten die Zuhörer bei „Es scheint der Mond so hell“ kräftig mitsingen, was sie bereitwillig taten.

Von einer Hochzeit weggelockt hatte Sofia Käfer den Hochzeitslader und Alleinunterhalter Stefan Rabuser, der den letzten Auftritt des Abends hinlegte. Foto: Andrea Hammerl

Mit Günter und Erich Schrettle traten zwei weitere Schüler auf und intonierten zunächst ein berührendes „S ist Feierabend“. Die „Sternpolka“ der Zuchthausmusikanten animierte die Zuhörer schon von den ersten Takten an zum Mitklatschen, der Name des Duos – beide Brüder arbeiten in der Justizvollzugsanstalt in Aichach – brachte ihnen die Frage ein: „Schaut ihr rein oder raus?“ Was Günter verschmitzt mit „Mal so, mal so“ konterte. Unter die Haut ging ihre Geschichte, wie sie dank Hans Käfer die richtigen Instrumente für sich fanden und Musiker wurden. Das Ganze in Reimform, was Sofia Käfer mit „Ich wusste gar nicht, dass man im Gefängnis auch Reimen lernt“ kommentierte. Hans Löffler teilte das Publikum in vier Gruppen auf, die vier verschiedene Lieder gleichzeitig singen sollten - orchestrierte Anarchie.

Manfred Jung (Steirische) und Tochter Kathrin (Gitarre) hatten das Lied vom Hias, der beim Lieserl fensterln wollte, was mit einem Fenstersturz endete, mitgebracht und erzählten im nächsten Stück Anrüchiges aus der „menschlichen Biogasanlage“, ehe sie sich mit „Di, i möchte dir gern dankschön sagen“ zunächst verabschiedeten. Ein ganz besonderes Danke hatte Stefan Rabuser mitgebracht, den Sofia Käfer für den Auftritt „von einer Hochzeit weggelockt“ hatte. Nach einem fetzigen Bandscheiben-Lied aus der Oberpfalz verkündete er nicht weniger temperamentvoll „Des hab i vergessen“. Seine zusätzlich für Hans Käfer gedichtete Strophe, die dank ausgeteilter Textzettel alle im Saal mitsangen, ging tief unter die Haut, und enthielt das Versprechen, ihn nie zu vergessen.