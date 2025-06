Konzerte im Klenzepark: Start für das Open-Air-Wochenende

Der Klenzepark in Ingolstadt verwandelt sich an diesem Wochenende wieder zur Open-Air-Bühne. Im Rahmen der Audi Sommerkonzerte finden am 27. und 28. Juni zwei Klassikkonzerte statt.

Bei den Audi Sommerkonzerten steht die Bühne am 27. und 28. Juni 2025 im Klenzepark

Die Besucherinnen und Besucher, die es sich mit Decke und Picknickkorb auf der Tillywiese bequem machen, können am Freitag der Audi Bläserphilharmonie lauschen, wie sie Stücke aus bekannten Musicals spielen.

Einen Tag später, am 28. Juni, steht dann eine deutsch-italienische Opernnacht mit der Kammerphilharmonie Ingolstadt auf dem Programm. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.audi.de/sommerkonzerte.