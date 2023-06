Ortlfing

16:50 Uhr

Die Ortlfinger Feuerwehr feiert mit Hannes Ringlstetter

Plus Im Festzelt war es ziemlich voll, als Hannes Ringlstetter ein Konzert in Ortlfing gab. Dabei wurde es auch ein bisschen melancholisch.

Irgendwo zwischen Passau und Hamburg steht jetzt auch "Ortlfing" auf dem Sommer-Tourplan von Hannes Ringlstetter und der gleichnamigen Band. Das 300-Einwohner-Dorf hat sich den gefragten Entertainer zum 125. Feuerwehr-Jubiläum geleistet. Das riesige Festzelt, um das herum ein kleines Volksfest-Mobiliar aufgebaut war, kann 1500 Gäste aufnehmen und am Samstagabend war es ziemlich voll.

Das Publikum feierte beim Auftritt von Hannes Ringlstetter in Ortlfing begeistert mit. Foto: Annemarie Meilinger

Ringlstetter unterhält sich in Ortlfing mit den Festdamen

Viele Fans waren gekommen, aber auch viele, die den vielseitigen Schauspieler (Yassid aus Hubert und/ohne Staller) und unterhaltsamen Spontanplauderer vom B3-Donnerstagabend von seiner musikalischen Seite erleben wollten. Zwei Jahre hat es (wegen Corona) gedauert, bis das Ortlfinger Jubiläum endlich stattfinden konnte, "und schon sind wir da", so Ringlstetter, der sich gleich mit "So bin i" vorstellt, mehr oder weniger laut, ehrlich oder zickig - wie wir halt alle sind - und so nimmt er sein Publikum von Anfang an mit, unterhält sich mit den Festdamen ganz vorne und lässt sich nicht auf ein Angebot ein - "nachher an der Bar" - das, so fürchtet er, schlimm ausgehen könnte.

