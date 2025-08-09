Icon Menü
Popstar Kamrad rockt Neuburg: BR-Radltour 2025 endet mit rauschendem Fest auf dem Volksfestplatz

Neuburg

Kamrad rockt Neuburg: BR-Radltour 2025 endet mit rauschendem Fest

9000 Menschen feiern mit Popstar Kamrad ausgelassen den Abschluss der BR-Radltour auf dem Volksfestplatz. Ein denkwürdiger Abend für Neuburg – mit einem kleinen Wermutstropfen.
Von Florian Lang
    Popstar Kamrad begeisterte das Neuburger Publikum mit einem mitreißendem Konzert.
    Popstar Kamrad begeisterte das Neuburger Publikum mit einem mitreißendem Konzert. Foto: Germaine Nassal

    Mit einer spektakulären Party auf dem randvollen Volksfestplatz hat die BR-Radltour 2025 am Samstag ihren Abschluss gefeiert. 9000 Besucherinnen und Besucher sorgten für Festival-Stimmung im Neuburger Ostend und machten das Finale der sechs Etappen, wie schon beim Empfang der Radlerinnen und Radler in der Oberen Altstadt, zu einem echten Erlebnis. Den krönenden Abschluss bildete dabei ein mitreißendes Konzert von Popstar und „The Voice“-Jurymitglied Tim Kamrad, das lange in Erinnerung bleiben dürfte.

