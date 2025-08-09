Kamrad rockt Neuburg: BR-Radltour 2025 endet mit rauschendem Fest

Mit einer spektakulären Party auf dem randvollen Volksfestplatz hat die BR-Radltour 2025 am Samstag ihren Abschluss gefeiert. 9000 Besucherinnen und Besucher sorgten für Festival-Stimmung im Neuburger Ostend und machten das Finale der sechs Etappen, wie schon beim Empfang der Radlerinnen und Radler in der Oberen Altstadt, zu einem echten Erlebnis. Den krönenden Abschluss bildete dabei ein mitreißendes Konzert von Popstar und „The Voice“-Jurymitglied Tim Kamrad, das lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Florian Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfestplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BR Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis