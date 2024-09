Hochwasser-Aufarbeitung hinter verschlossenen Türen: Kreisräte verlassen Sitzung 

Diese Sitzung stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Am Donnerstag stand die Aufarbeitung der Hochwasserereignisse vom Juni auf der Tagesordnung des Kreistags, die Berichterstattung und Diskussion fand allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das war so eigentlich nicht geplant gewesen. Ursprünglich sollte das Thema Hochwasser explizit in einer Sondersitzung beraten werden, und zwar zu einer Uhrzeit, zu der interessierte Bürgerinnen und Bürger die Sitzung auch hätten verfolgen können. Dann war daraus eine Infoveranstaltung geworden, die jedoch die Bürgerversammlung der Stadt Schrobenhausen zum selben Thema konterkarierte. Nach entsprechendem Unmut und Druck vonseiten der Kreisräte sagte Landrat Peter von der Grün die Veranstaltung dann ab - übrig geblieben ist dann allerdings eine Sitzung, die zwei Kreisräte demonstrativ verlassen haben.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günther Schalk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis