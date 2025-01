Vorwurf schweren Bandendiebstahls: Goldschatz-Prozess hat begonnen

Seit Dienstagmorgen um 10 Uhr läuft der nächste spektakuläre Prozess am Landgericht Ingolstadt. Angeklagt sind vier Männer, die am 22. November 2022 den keltischen Goldschatz aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching gestohlen haben sollen. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Mit dem Goldschatz-Prozess sind viele Hoffnungen verbunden

Mit dem Prozess unter Vorsitz von Richter Konrad Kliegl sind viele Hoffnungen verbunden. Denn noch immer ist der Großteil des Schatzes verschwunden. Aufgetaucht sind lediglich 18 Goldklumpen. An die 70 Goldmünzen aus dem Schatz sind zu diesen Klumpen verschmolzen worden. Viele hoffen nun, zu erfahren, wo die weiteren rund 450 Münzen geblieben sind. Dazu gehört auch der Manchinger Bürgermeister Herbert Nerb, der als Zuschauer den Prozessauftakt verfolgt. Den Angeklagten wird aber nicht nur der filmreife Einbruch ins Museum in Manching vorgeworfen, sondern auch noch 30 weitere Diebstähle und Einbrüche in Supermärkte und Tankstellen vorgeworfen. Sie alle sollen sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre in Deutschland und Österreich zugetragen haben. Parallel gingen die Angeklagten soliden Berufen nach: einer ist gelernter Koch, ein anderer Fliesenleger, Dachdecker und Buchhalter. Die beiden anderen Männer gaben vor Gericht an, Hotelbetriebswirt beziehungsweise Facharbeiter für Postverkehr zu sein.

Der Prozess am Landgericht Ingolstadt beginnt kurz nach 10 Uhr

Mit kurzer Verzögerung hat der Prozess um kurz nach 10 Uhr begonnen. Die vier Männer wurden einzeln und in Fußfesseln aus dem Haftraum in den Gerichtssaal geführt. Zwei von ihnen haben ihr Gesicht vor dem Publikum - rund 30 Zuschauerinnen und Zuschauer und genauso viele Pressevertreter - verborgen, einer mit einer Mappe mit Biene-Maja-Aufklebern. Vertreten werden die Angeklagten von acht Verteidigern, vier von ihnen - Klaus Wittmann, Thilo Bals, Regina Rick und Veronika Hagn - stammen aus der Region. Insgesamt soll der Prozess 31 Tage dauern.