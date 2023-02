Faschingsumzug in Rennertshofen: Die Marktgemeinde im Faschingstaumel

Plus 60 fröhliche Gruppen mit rund 2000 Teilnehmern ziehen am Sonntag durch die Marktstraße. Die Themenwagen nehmen die große und kleine Politik auf die Schippe.

Fasching hin, Feierlaune her. Ein Faschingsumzug wäre kein richtiger Faschingsumzug ohne Themenwagen. Und die durften natürlich auch in Rennertshofen nicht fehlen. Die Riedensheimer zum Beispiel schickten Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen freundlichen Gruß nach Berlin und zogen seine Medikamentenpolitik durch den Kakao, oder besser gesagt: über das Pflaster der Rennertshofener Marktstraße. Und das war kaum auszumachen im Meer der zahlreichen Menschen.