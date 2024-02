Rennertshofen

Top-Gun-Helden und Prinzenpaare ziehen durch Rennertshofen

Plus Bereits zum 40. Mal fand in der Marktgemeinde der Faschingsumzug statt. Manche der Gruppen sind schon von Anfang an mit dabei.

Von Manfred Dittenhofen

Nicht der ORF, sondern das ORF war am Sonntag in Rennertshofen verantwortlich. Denn ORF bedeutet nicht Österreichischer Rundfunk, sondern ist die Abkürzung des Organisationskomitees Ranzhofer Fasching. Und deren rote Lokomotive gibt in guter alter Tradition den Weg des Gaudiwurms vor. Bereits zum 40. Mal organisierte das ORF heuer den Faschingsumzug in der Marktgemeinde, der Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Umland anzieht.

Knapp 60 Gruppen waren beim Faschingsumzug in Rennertshofen mit dabei

Gestoppt nur wenige Male durch Kriege und Corona, freuten sich die Organisatoren rund um Ramon Burkhard über die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Knapp 60 Gruppen und Vereine und irgendetwas zwischen 2000 und 2500 Aktive waren es wohl dieses Mal. Allerdings nur Schätzungen, da die teilnehmenden Vereine und Gruppen ihre Mitwirkenden nicht genau melden. Unter den Akteuren waren auch heuer wieder viele Stammgäste, die schon von Anfang an und damit schon zum 40. Mal mit von der Partie waren, wie zum Beispiel die Goaßlschnoizer aus Egweil oder der Riedensheimer Faschingswagen und der Arbeiterverein Rennertshofen. Aber auch aus Bertoldsheim finden immer viele Akteure nach Rennertshofen. In Bertoldsheim hatte, auch jedes Jahr Tradition, der Faschingsumzug am Samstag vorher stattgefunden.

