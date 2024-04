Kloane Bagage: Stimmungsvolle Musik, die von Herzen kommt

Die Band Kloane Bagage begeistert in Schönesberg mit eigenen Kompositionen und Melodien berühmter Songwriter. So war das Konzert.

"So ein großer Haufen für so eine kleine Bagage", begrüßte Paul Utz vom "Grünen Dorfkreis" schmunzelnd das zahlreich erschienene Publikum und freute sich, dass so viele Musikliebhaber erwartungsvoll dem Konzertbeginn der Kloanen Bagage im Schönesberger Gasthaus Daferner entgegenfieberten.

Der dreistündige Abend wurde ein Feuerwerk bezaubernder Melodien, stimmungsvoller Rhythmen und Musik, die von Herzen kommt. Die Kloane Bagage begeisterte sowohl mit eigenen Kompositionen als auch Melodien weltberühmter Songwriter – und das Ganze auf bayrisch. Viele der Eigenkompositionen stammen aus den Federn der beiden Toms (Schmid und Heider), die neben Rock 'n' Roll und Blues auch romantische Liebeslieder und Balladen können. Neben Vollblutmusiker Tom Schmid, der charmant, witzig, ab und zu selbstironisch und natürlich auf bayrisch den Abend moderierte, glänzten Tom Heider (E-Gitarre) und die beiden Ehekirchener Monika Paula (Akkordeon, Gesang) und Gerhard Kiffe am Schlagzeug.

Kloane Bagage in Schönesberg: Ein Lied handelte von den Missständen bei der Deutschen Bahn

Mit der Melodie von Creedence Clearwater Revivals "Lookin‘ out my back door" eröffnete die Formation den Musikabend. Nur hieß der Song hier "Neilich im Zugabteil" und wies auf die Missstände bei der Deutschen Bundesbahn hin. Von der gestressten "Helga" handelte ein Song. Die Aufsichtsrätin in einem Chemiekonzern wurde als "Gschaftlhuberin" bezeichnet, die immer noch schnell wohin muss, keine Zeit für Freunde hat, meditiert und Yoga macht gemäß dem Motto "In meinem Leben gibt's nur mi". Gesangliche Unterstützung erhielten die sympathischen Musiker hier von Tom Heiders Ehefrau Jutta Krebentitscher, die sich harmonisch in das Team integrierte.

Zum Entspannen und Genießen empfahl Tom Schmid das gefühlvolle "Bood-Liad" aus der Feder von Nick Cave und von Monika Paula wunderschön gesungen. Das von Gerhard Kiffe komponierte "Schneemo" erinnerte an den bevorstehenden Frühling, der den stattlichen Schneemann traurig drein schaun lässt. Aus "Luka" von Suzanne Vega wurde der Song "Hunga", der vom unstillbaren Appetit von Tom Schmid erzählt und den seine Frau deswegen per Wildkamera im Kühlschrank kontrollieren will.

Die Kloane Bagage sang auch ein Lied über Neuburg

Nach der Pause beschrieb Tom Schmid sein Aufwachsen in "Neiburg", "do komm i her, des hat an Flair". Damals gab es noch Fury, Flipper und das Gallina – das Hertlein existiert aber immer noch. Das lustige "Frau fahr du" hat wahrscheinlich jedes Ehepaar schon mal erlebt. Da ist das "I sag a nix" vom Gatten eine leere Phrase und handfester Streit vorprogrammiert.

Mit tosendem Applaus belohnte das begeisterte Publikum die Künstler, die sich mit drei Zugaben bedankten. Da durfte die FCE-Hymne "Schwarz auf weiß" nicht fehlen und auch das "Bayernliad", das mit bayrischen Schimpfwörtern wie "Hoadalump", "Sacklzupfa" und "Zipfischnoiza" mitgesungen werden durfte.