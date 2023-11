Schönesberg

vor 3 Min.

Achim Bogdahns besondere Begegnungen auf Deutschlands Gipfeln

Geschichten unter den Wolken: Radiomoderator Achim Bogdahn liest in Schönesberg aus seinem neuesten Buch.

Plus Einen Berg in jedem Bundesland hat Radiomoderator Achim Bogdahn bestiegen, gemeinsam mit einer bekannten Person. Darüber hat er ein Buch geschrieben – und in Schönesberg einen Einblick gewährt.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Achim Bogdahn, Plauderer von Radio Bayern 2, hatte vor vier Jahren zwei Ideen: Erstens wollte er alle Erhebungen der 16 Bundesländer besteigen und zweitens darüber ein Buch schreiben. Beides ist ihm gelungen. Mit seinem Buch ist er jetzt landauf, landab unterwegs, um interessiertem Publikum daraus vorzulesen. So geschehen auch am Freitagabend in Schönesberg, wo der Ehekirchener Grüne Dorfkreis zu einer Lesung mit dem Radiomann einlud.

Das Werk mit dem Titel „Unter den Wolken“ ist ein Buch im Wälzerformat, auf dessen himmelblauem Cover ein Weißstorch über eine Landschaft zieht. Seit ihm ein Buchhändler eine Storchenfigur geschenkt hat, darf auch dieser Storch mitreisen. Der Zugvogel steht vor dem Tisch, der Autor sitzt dahinter, mit einem breiten Lächeln begrüßt er die Zuhörerinnen und Zuhörer im Dafernersaal. Wie er auf die Idee gekommen ist, so ein seltsames Unternehmen zu starten, erklärt er am Anfang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen