Schrobenhausen

vor 2 Min.

Der designierte Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses stellt sich vor

Markus Poppler hat seine Kindheit in Egweil verbracht, weite Teile seines Lebens aber im Allgäu gelebt. Jetzt soll er die Klinikleitung in Schrobenhausen übernehmen.

Plus Wenn der Kreistag zustimmt, übernimmt Markus Poppler zum 1. März die Leitung der Klinik in Schrobenhausen. Diese will mit der Ilmtalklinik in kooperieren.

Von Claudia Stegmann

Nach Meinung des Aufsichtsrats des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen ist er der richtige Mann. Jetzt müssen noch die Kreistagsmitglieder zustimmen, dann ist Markus Poppler ganz offiziell der neue Geschäftsführer der Klinik. Wie berichtet, folgt er auf Holger Koch, der Ende Januar auf eigenen Wunsch das Haus verlässt. Poppler wird seine Stelle zum 1. März antreten.

In der Sitzung des Gesundheitsausschusses hat sich der 40-Jährige schon einmal einem Teil der Kreisräte vorgestellt. Aufgewachsen in Egweil im Landkreis Eichstätt, ist Poppler im Jugendalter mit seinen Eltern ins Allgäu in die Heimat seines Vaters gezogen. In Kaufbeuren hat er dann seine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und ist damit in die Fußstapfen seiner Mutter und seiner Schwester getreten: Beide waren bzw. sind Krankenschwestern.

