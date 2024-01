Neuer Geschäftsführer für das Kreiskrankenhaus gefunden

Auf Holger Koch folgt Markus Poppler. Er übernimmt die Leitung der Klinik in einer spannenden Phase.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird ab dem 1. März von einem neuen Geschäftsführer geleitet. Die Beratungsgesellschaft Oberender AG, die sich um die Neubesetzung des Postens kümmerte, schlug dem Krankenhaus-Aufsichtsrat zwei geeignete Kandidaten vor. Am Ende fiel die Entscheidung auf Markus Poppler.

Der Nachfolger von Holger Koch wird am Donnerstag im Gesundheitsausschuss vorgestellt. Er ist nach Recherchen der Neuburger Rundschau Betriebswirt und Wirtschaftsjurist und hat seine berufliche Laufbahn vor gut 20 Jahren als Gesundheits- und Krankenpfleger in Kaufbeuren begonnen. Er wird seine neue Stelle zum 1. März antreten, bis dahin wird Koch "die Stellung halten". Er hatte ursprünglich sein Anstellungsverhältnis zum 31. Januar gekündigt, wird nun aber, um einen nahtlosen Übergang zu gewähren, bis Ende Februar am Schrobenhausener Krankenhaus bleiben.

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen: Auf Markus Poppler wartet der geplante Teilneubau

Auf Poppler warten große Aufgaben. Das Kreiskrankenhaus plant einen Teilneubau, der den Fortbestand der Klinik sichern soll. Die Pläne werden jedoch auch skeptisch gesehen: So lehnte OB Bernhard Gmehling jegliche Bestrebungen in diese Richtung bereits ab, weil die Kosten die finanziellen Möglichkeiten des Landkreises sprengen würden. Und Landtagsabgeordneter Roland Weigert sieht das Vorhaben kritisch, weil nach seinen Worten bislang kein fundiertes Konzept hinsichtlich der medizinischen Ausrichtung vorliegt. (clst)

