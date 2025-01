Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B300

Bei einem Verkehrsunfall auf der B300 nahe Gachenbach sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Pkw gegen 18.15 Uhr auf der B300 in Richtung Augsburg. Auf Höhe Peutenhausen kollidierte er bei einem Überholmanöver in einer langgezogenen Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Pkw einer 28-jährigen Augsburgerin. Sein Fahrzeug wurde dadurch quer auf die Gegenspur geschleudert und kollidierte dort mit einem weiteren, ebenfalls entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen.

Die B300 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden

Der Unfallverursacher wurde dabei schwer, die beiden anderen Unfallbeteiligten jeweils leicht verletzt. Alle Fahrzeuge erlitten Totalschäden, die Schadenshöhe wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren neben zahlreichen Rettungskräften auch die Feuerwehren aus Peutenhausen, Gachenbach, Weilach, Kühbach, Aichach und Schrobenhausen im Einsatz. Die B300 musste im Bereich der Unfallstelle bis 21.30 Uhr komplett gesperrt werden. (AZ)