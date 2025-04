Nachfolgersuche beim Café am Theater: Pächterin kritisiert Stadt

Eigentlich war es ganz anders geplant. Als Victoria Gebel im Februar bekanntgab, das Café am Theater in der Neuburger Altstadt zum 1. April nach nur drei Jahren aufgeben zu wollen, ging sie noch davon aus, das beliebte Lokal „im fliegenden Wechsel“ an einen Nachpächter übergeben zu können. „Aber die Stadt hat zwei Bewerbern, die durchaus die Qualifikation für den Betrieb besessen hätten und auch bereit waren, mein Geschirr, die Bilder und andere Dinge abzulösen, ohne Angabe von Gründen abgesagt“, berichtet die Gastronomin. Nun ist das Café seit dem vergangenen Montag geschlossen. Wann es wieder aufmacht? „Hoffentlich bald“, gibt sich der städtische Pressesprecher Bernhard Mahler betont einsilbig. Derweil muss Victoria Gebel, deren Mietvertrag mit der Stadt noch bis Jahresende läuft, weiterhin ihre monatlichen Zahlungen entrichten.

