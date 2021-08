Mit Feuereifer nach der langen Pause

Zwölf Donaunixen des TSV Neuburg nehmen am Landeskader-Sichtungstest in Augsburg teil. Für Mona Weidner und Laura Klein Paredes war es zugleich der letzte Auftritt in der Jugendklasse

Nach einer fast zweijährigen pandemiebedingten Wettkampfpause war die Aufregung und Freude bei den Neuburger Synchronschwimmerinnen groß, als diese sich Ende Juli endlich wieder im Wettkampf behaupten konnten. Ausgerichtet wurde unter der Führung SB Delphin 03 Augsburg der erste bayerische Landeskader-Sichtungstest, dessen Konzept vom Bayerischen Schwimmverband zum ersten Mal für alle Landeskader-Mitglieder entwickelt wurde. Unter Einhaltung eines strengen Test- und Hygienekonzepts kehrte damit zumindest ein Teil der bayerischen „Synchrowelt“ in den Wettkampfmodus zurück.

Startberechtigt waren auch zwölf Neuburger Nixen, die in der Saison 2020/2021 den Sprung in den Landeskader des bayerischen Schwimmverbandes geschafft haben. Die Mädchen starteten sowohl im technischen Wettkampf als auch im Kürwettkampf. Anders als gewohnt wurden diese beiden Abschnitte bei diesem Sichtungstest nicht zusammengezählt, sondern einzeln bewertet.

Bei den Jüngsten der Altersklasse D gingen Lara Montenegro und Celine Galiew im Duett an den Start. Die beiden Mädchen des Jahrganges 2009 zeigten eine harmonische und schwungvolle Duettkür. Es gelang ihnen, eine enorme Steigerung zu ihren Trainingsleistungen und belegten Platz zwei.

In der Altersklasse C startete Klara Robert im Solo. Auch sie konnte ihre Bestleistung abrufen und erlangte im Ranking einen vierten Platz. Die Positionen vor ihr erreichten ausschließlich Athleten, die einem Bundeskader des Deutschen Schwimmverbands angehören. Zusammen mit Sarah Stumpf ging Robert auch im Duett an den Start. Beide zeigten, dass sie ein eingespieltes Team sind und überzeugten vor allem mit ihrer künstlerischen Darbietung. Am Ende stand Platz drei.

Robert und Stumpf starteten zusammen mit Mia Riehl, Franziska Barysnikova, Maya Stanek und Lea Hentschel im Gruppenwettkampf. Die sechs jungen Schwimmerinnen zeigten dabei zum ersten Mal ihre neu choreographierte Gruppenkür. Zu südamerikanischen Klängen schwammen sie eine gute Kür und platzierten sich hinter München und Nürnberg auf dem dritten Rang.

Die ältesten Donaunixen gingen in der Altersklasse A an den Start. Im technischen Solo traten Nathalie Mehl, Laura Klein Paredes und Mona Weidner im Teilnehmerfeld an. Alle drei konnten eine zufriedenstellende Leistung abrufen. Mehl platzierte sich auf Platz zwei vor Klein Paredes (4.) und Weidner (5.). Im Abschnitt der freien Kür tauschten die drei Nixen einmal die Platzierungen durch. Hier wurde Weidner Zweite, Mehl Vierte und Klein Paredes Fünfte.

Neben dem Solowettkampf waren die Nixen auch im Duettwettbewerb vertreten. Mehl startete zusammen mit Klein Paredes. Dieses Duo schwimmt bereits einige Jahre zusammen, was sich in den Leistungen bemerkbar machte. Im technischen Programm erreichte diese Paarung den zweiten Platz, während sie im Wettkampf der freien Kür souverän als Sieger hervorging. Das zweite Team in dieser Altersklasse wurde von Weidner und Maria Amat Linas gestellt. Letztere ist Jahrgang 2005 und damit eigentlich noch in der Altersklasse B startberechtigt. Im Duettwettkampf gibt es allerdings die Möglichkeit, dass eine jüngere Schwimmerin zusammen mit einer älteren in der Altersklasse A ran darf. Die beiden zeigten eine tolle Leistung und erreichten sowohl im technischen als auch freien Wettkampf Platz drei. Zu betonen ist bei diesem Paar, dass dieses erst seit März 2021 zusammen trainiert.

Das Quartett Mehl, Weidner, Klein Paredes und Amat Linas stellten sich auch in der technischen Gruppe der Konkurrenz. Dabei traten sie als Einheit auf und konnten ihr Können bei den technischen Elementen beweisen. Am Ende hieß es Platz eins. Für Weidner und Klein Paredes war es altersbedingt der letzte Wettkampf der Jugendklasse, der mit diesen großartigen Ergebnissen für einen würdigen Abschied sorgte.