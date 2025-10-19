4:2 in Schwenningen: Erstes Sechs-Punkte-Wochenende für den ERC Ingolstadt

Erstes Sechs-Punkte-Wochenende für den ERC Ingolstadt in der DEL-Saison 2025/26: Zwei Tage nach dem 7:4-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers kamen die Schützlinge von Headcoach Mark French auch bei den Schwenninger Wild Wings zu einem 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)-Erfolg und sind damit bestens gerüstet für das Panther-Derby am Donnerstag (19.30 Uhr) in Augsburg.

Im Schwarzwald ließ French gegen den „Lieblingsgegner“ der Oberbayern (32 Siege, 19 Niederlagen) erneut Brett Brochu im Tor starten. Der junge Goalie stand gleich von Beginn an im Mittelpunkt: Erst war er bei einem abgefälschten Schuss von Sebastian Uvira reaktionsschnell auf dem Posten (2.). Nur eine Minute später erzielten die bis dahin agileren Wild Wings jedoch die Führung. Nach einem gewonnenen Bully drosch Zach Senyshyn den Puck in die Maschen. Die Panther machten sich währenddessen durch viele Fehlpässe das Leben selbst schwer und kamen nicht durch das Abwehrbollwerk der Schwenninger.

Top-Stürmer Riley Barber erzielt den Ausgleich

In der siebten Minute ertönte die Tor-Hymne der Hausherren erneut - allerdings zu früh! Nachdem Phil Hungerecker frei vor dem leeren ERCI-Kasten zum Schuss gekommen war, hatte die Scheibe die Torlinie nicht vollständig überquert. Brochu sicherte den Panthern - mit dem Schläger auf dem Boden liegend - erneut durch eine sehenswerte Parade den knappen Rückstand. Im direkten Gegenzug bediente Ingolstadts Kapitän Alex Breton „seinen“ Top-Stürmer Riley Barber aus der eigenen Zone, welcher vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt blieb und den Ausgleich erzielte (8.). Im Anschluss entwickelte sich ein Auf und Ab, bei dem es beiden Mannschaften nicht gelang, den Führungstreffer zu erzielen.

Nachdem Brochu erneut herausragend gegen einen Rückhandschuss von Kyle Platzer (15.) und Phil Hungerecker (17.) pariert hatte, traf auf der Gegenseite Breton in Überzahl eine Minute vor Drittelpause per Schuss von der blauen Linie nur das Lattenkreuz. Schmerzhaft war zudem die Verletzung von Stürmer Kenny Agostino, der nach einem Stockschlag ins Gesicht genäht werden musste. „Nach dem unglücklichen Gegentor sind wir gut zurückgekommen und haben die Partie mehr an uns gerissen“, erklärte Daniel Pietta am Mikrofon von MagentaSport.

Beide Mannschaften agieren im Mittelabschnitt defensiver

Das zweite Drittel bestritten beide Teams nach dem vorangegangenen Chancenwucher eher defensiv geprägt. Die Panther überzeugten dabei vor allem durch ihr starkes Unterzahlspiel (26./29.). Schwenningen war indes vor allem durch Konter gefährlich und stellte Brochu gleich mehrmals auf die Probe. Der Kanadier blieb jedoch sowohl im Duell gegen Boaz Bassen (29.) als auch gegen Uivra (30.) siegreich. Beim ERCI scheiterte es vor allem an der Genauigkeit im letzten Angriffsdrittel, sodass weder Philipp Krauß (22.) noch Myles Powell (38.) zwei der insgesamt wenigen vielversprechenden Angriffe vollenden konnten. Das Toreschießen holte Ingolstadt dann aber im Schlussabschnitt nach. Nach einem abgefälschten Ellis-Schuss gelang Austen Keating endlich der langersehnte erste Saisontreffer (41.). Nur drei Minuten später legten die Panther in ihrem vierten Powerplay mit dem ersten Überzahltor nach. Leon Hüttl traf nach Vorlage von Philipp Krauß mit einem satten Schuss zum 3:1 (44.).

Schwenningen versuchte nun, mit Härte wieder in diese Partie zu finden und kam drei Minuten vor dem Ende zum 2:2-Anschlusstreffer durch Tylor Spink, welcher nach einer sehenswerten Einzelleistung traf. (57.). Kurz darauf bewahrte Brochu seine Truppe mit einer weiteren starken Parade gegen Alexander Karachun vor Schlimmerem (58.). Endgültig den Deckel auf diese Partie machte Peter Abbandonato mit einem Schuss ins mittlerweile verwaiste Wild Wings-Gehäuse 16 Sekunden vor dem Ende. „Wir haben uns mit viel Kampf den Sieg erspielt“, meinte Panther-Verteidiger Leon Hüttl im Anschluss bei MagentaSport.

ERC Ingolstadt: Brochu – Breton, Ellis; Ruopp, Hüttl; Spornberger, Tropmann - Kharboutli, Pietta, J. Krauß; Girduckis, Keating, Sheen; Barber, Abbandonato, Schmölz; Ph. Krauß, Powell, Agostino. - Tore: 1:0 Senyshyn (3.), 1:1 Barber (8.), 1:2 Keating (21.), 1:3 Hüttl (24./PP), 2:3 Tyl. Spink (57.), 2:4 Abbandonato (60./ENG). - Zuschauer: 4252.