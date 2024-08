Video: Das ist ERCI-Neuzugang Austen Keating

Austen Keating besetzt die zehnte Importstelle beim ERC Ingolstadt und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Für den 25-jährigen Stürmer ist es zugleich die erste Europa-Station.

In der vergangenen Saison war der Kanadier noch für die University of New Brunswick in der kanadischen Universitäts-Liga USports aktiv und holte als Topscorer seines Teams die Meisterschaft. Im Frühjahr absolvierte er zudem 13 Spiele (11 Scorerpunkte) für die Norfolk Admirals in der ECHL und war in den Play-offs drittbester Punktesammler der Mannschaft. Von 2015 bis 2020 war der 1,83 Meter-Mann in der Juniorenliga OHL aktiv. Für die Ottawa 67’s erzielte er 118 Treffer und in 343 Spielen durchschnittlich mehr als einen Zähler pro Partie.

