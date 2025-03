„Wir müssen bescheiden bleiben“: Was ERC-Torhüter Heljanko zur Serie gegen Nürnberg sagt

Die Spieler des ERC Ingolstadt wussten genau, bei wem sie sich nach dem 3:1-Sieg in Nürnberg am Dienstagabend zu bedanken hatten. Torhüter Christian Heljanko hatte 42 Schüsse auf sein Tor bekommen und die Franken mit zahlreichen starken Saves zur Verzweiflung gebracht. Damit führen die Panther in der Viertelfinal-Serie mit 2:0 und können mit einem weiteren Erfolg am Freitag (19.30 Uhr) einen großen Schritt Richtung Halbfinale machen.

