Der FC Ingolstadt befindet sich in der 3. Liga in einer Negativphase. In den vergangenen fünf Spielen gelang nur ein Sieg, am Samstag setze es bei Hansa Rostock eine verdiente 0:2-Niederlage. Der Rückstand der Schanzer auf den Tabellendritten Energie Cottbus beträgt sechs Punkte, der Zweite Saarbrücken ist bereits acht Zähler enteilt.

