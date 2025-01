Mit Kampf und Glück: FC Ingolstadt holt in Mannheim einen Punkt

Der FC Ingolstadt hat zum Auftakt der Rückrunde der 3. Liga einen glücklichen Punkt geholt. Bei Waldhof Mannheim zeigten die Schanzer eine schwache Leistung, mussten zudem nach einer Roten Karte gegen Yannick Deichmann knapp über 30 Minuten in Unterzahl bestreiten. Die Gäste überzeugten zumindest kämpferisch, die Hausherren konnten ihr klares Chancenplus nicht in einen Sieg ummünzen.

Zufrieden mit dem einen Zähler war letztlich FCI-Trainerin Sabrina Wittmann, die mit dem Auftritt freilich nicht einverstanden war. „Schon bis zur Roten Karte war es ein Tag zum Vergessen. Es hat so gut wie nichts funktioniert. Wir hatten viele Stockfehler, haben die zweiten Bälle nicht aufgesammelt.“ In Unterzahl habe die Mannschaft gekratzt und gebissen und das torlose Remis verteidigt.

Mannheim setzt den FC Ingolstadt unter Druck

Die Schanzer wollten den Anschluss auf die vorderen Plätze halten, Mannheim sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. Den besseren Start erwischten die Hausherren. Sie standen hoch, setzen den FCI mit frühem Pressing unter Druck. Den Gästen gelang bei katastrophalen Platzverhältnissen kein geordnetes Aufbauspiel. Zwischen den Defensiv- und Offensivspielern klafften große Lücken. Folglich verloren die Ingolstädter häufig den Ball, fanden in den ersten 30 Minuten im Spiel nach vorne praktisch nicht statt. Zumindest hinten standen sie weitestgehend sicher, zu klaren Möglichkeiten kamen Waldhof nicht. Ein Treffer für die griffig agierenden Mannheimer lag dennoch im Bereich des Möglichen. Nicklas Shipnoski etwa köpfte direkt in der ersten Minute über das Tor (1.). Der schnelle Kelvin Arase war im Anschluss von der FCI-Abwehr nicht zu stoppen, verzog aber deutlich (15.). Gästetorhüter Marius Funk musste kurz danach einen Flachschuss von Henning Matriciani abwehren (16.). Nach 30 Minuten lautete das Torschussverhältnis 7:1. Erst im Anschluss schwammen sich die Schanzer etwas frei und kamen selbst zu einer guten Möglichkeit. Deniz Zeitler brachte den Ball in die Mitte, Mannheims Torhüter Jan-Christoph Bartels änderte mit den Fingerspitzen die Flugkurve, sodass Sebastian Grönning nur mit gestrecktem Fuß an die Kugel kam und sie am Pfosten vorbei beförderte (31.). Ansonsten war der mit 13 Treffern beste Torjäger der 3. Liga, um den es Wechselspekulationen zu Hertha BSC gibt, abgemeldet.

Yannick Deichmann sieht die Rote Karte

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, ehe Arase nach einer Hereingabe von Shipnoski zu einem Abschluss kam, der Funk vor keine Probleme stellte (56.). Die Partie war nun ausgeglichen, dann schwächte sich der FCI selbst. Yannick Deichmann legte sich den Ball zu weit vor und traf mit gestrecktem Bein das Schienbein von Janne Sietan (58.). Schiedsrichter Marc Philipp Eckermann zeigte völlig zu Recht die Rote Karte. Wittmann wechselte ihr Sturmduo aus und setzte auf die Defensive, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Meist wurden die Bälle hoch und weit aus der Gefahrenzone geschlagen. Viel fiel Waldhof gegen die dicht gestaffelten Ingolstädter zunächst nicht ein. Zu Chancen kamen lediglich die eingewechselten Felix Lohkemper (69.) und Arianit Ferati (70.). Ins Tor trafen stattdessen die Schanzer. Allerdings stand Pascal Testroet nach der Flanke von David Kopacz hauchdünn im Abseits (70.).

FC Ingolstadt hat das Glück auf seiner Seite

Die Schlussphase wurde turbulent, ein Mannheimer Treffer lag mehrfach in der Luft. Ferati schoss zunächst an die Latte. Als er erneut an den Ball kam und abzog, parierte Funk (85.). Der größte Aufreger sollte aber noch in der vierten Minute der Nachspielzeit folgen. Nach einer Flanke kam Arase frei am Fünfer zum Schuss, Mladen Cvjetinovic rettete auf der Linie. Der ungefährliche Nachschuss von Rico Benatelli rutschte Funk durch die Beine, erst im Nachfassen bekam er den Ball zu fassen (94.).

SV Waldhof Mannheim Bartels - Yigit, Klünter, Karbstein, Matriciani - Rieckmann - Sietan (67. Ferati), Arase (83. Voelcke), Benatelli - Abifade (67. Lohkemper), Shipnoski (74. Okpala)

FC Ingolstadt 04 Funk - Deichmann, Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Fröde, Besuschkow - Kopacz (82. Plath), Kanuric (88. Malone) - Grönning (63. Decker), Zeitler (63. Testroet)

Schiedsrichter Marc-Philip Eckermann (Waiblingen) - Zuschauer 8146 - Rote Karte Deichmann (58./grobes Foulspiel)