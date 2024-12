Weihnachtsstimmung im Straßer Schlosspark

„Vom Wetter wurden wir nicht verwöhnt, aber die Besucher ließen uns nicht im Stich“, resümierte Gemeinderat Peter Martin, zugleich Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Straß, zum Adventsmarkt im Schlosspark. Wie schon zur Premiere im vergangenen Jahr lag die Organisation federführend in den Händen von Ramona Forster und Melanie Pils. In enger Zusammenarbeit von rund 150 Akteuren, Generationen übergreifend, entstand im Straßer Schlosspark ein Weihnachtsdorf der besonderen Art.

Volles Programm trotz schlechtem Wetter im Straßer Weihnachtsdorf

16 Aussteller in 14 Buden, dazu sieben eigene Häuschen, sorgten für eine weihnachtliche Atmosphäre im Schlosspark. Besonders der Auftakt am Samstag hätte deutlich trockener ausfallen können. „Wir waren aber schon sehr froh, dass wir das angekündigte Programm vollständig durchziehen konnten“, meinten Ramona Forster und Melanie Pils. Das bedeutete, dass der Nikolaus (Gerhard Rami) pünktlich in Straß eintraf, seine himmlische Botschaft verkündete und für die zahlreichen Kinder auch etwas im Sack hatte. Die musikalischen Beiträge zur Weihnachtsstimmung lieferten die Chorgemeinschaft Burgheim und die Band „Wicked Strings“.

Weil am sonntäglichen frühen Nachmittag das Wetter noch hielt, „fluteten“ die Besucher den Straßer Adventsmarkt und das schon vor dem offiziellen Beginn um 13 Uhr. Viele verlegten dabei das heimische Mittagsmahl an die Essensstände und gönnten sich Steaks, Würstl, Kässpatzen, Schupfnudeln und Pommes. An der Sternschänke boten die Straßer roten und weißen Glühwein an, aber auch Kaltgetränke als Durstlöscher. Frieren musste dabei niemand, denn die Stehtische waren mit „Kanonenöfen“ ausgestattet.

Veranstalter des Straßer Adventsmarktes legen viel Wert auf Regionalität

Eine Attraktion war am Sonntag der zweite Besuch des Nikolaus, dargestellt dieses Mal von Peter Specht. Der Himmelsbote drehte eine Runde durch das Weihnachtsdorf, ehe er in seinem Sessel Platz nahm, um den überaus zahlreichen Kindern eine besinnliche Weihnachtsgeschichte vorzulesen und sie zu bescheren. Begeistert waren die jüngsten Besucher auch vom Karussell, das auf Hochtouren lief und dabei immer voll belegt war. Den musikalischen Rahmen füllten am Sonntag der Illdorfer Chor „Cantabile“ unter der Leitung von Simone Meier, die Jugendblaskapelle Burgheim unter der Führung von Stefan Blei und die Sängerin Nadine Eimecke.

Auch musikalisch war im Straßer Schlosspark einiges geboten. Foto: Peter Maier

Die Organisatoren des Straßer Adventsmarktes legen großen Wert darauf, dass die Fieranten Selbstgemachtes aus der Region anbieten. Gestricktes, Gehäkeltes, Genähtes und Geplottetes, vielfach für Kinder, ließen keine Wünsche offen. Holzdekorationen, Töpfereien, Kerzen, Taschen sowie Perlen bewiesen die Kunstfertigkeit der heimischen Bastler. Selbst angebaute Teesorten und Gewürze aus Gempfing verliehen dem Adventsmarkt dazu noch eine exotische Note.

Während sich die Kinder über gleich zwei Besuche des Nikolaus freuen durften, griffen die Erwachsenen beim kulinarischen Angebot beherzt zu: der Straßer Adventsmarkt in Bildern.

Die Straßer Dorfgemeinschaft veranstaltet den Adventsmarkt gemeinsam mit dem Seniorenstift. Die Stiftung Sankt Johannes beteiligte sich mit dem „Kreativ-Stand“ und lud in die Cafeteria zu Kaffee und Kuchen ein. Wer mehr von Straß sehen wollte, stieg zu einer Kutschfahrt in einen Pferdewagen des Unterhausener Iselhofes und drehte eine Runde mit zwei PS durch das Dorf. Als bei Einbruch der Dämmerung Regen einsetzte, zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. „Es waren sehr viele einheimische Besucher, aber auch Gäste aus dem Umkreis von etwa 40 Kilometern“, zeigte sich Peter Martin sehr zufrieden.