Aus dem Straßer Schlosspark wird ein Weihnachtsdorf

„Jetzt sollte nur noch das Wetter passen“, meinte Peter Martin, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Straß. Bei der letzten Sitzung des Organisationskomitees vor dem Start des Adventsmarktes im Schlosspark Straß blieben keine Fragen offen, dafür herrschte schon Weihnachtsstimmung. „Die überaus gelungene Premiere im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Stiftung Sankt Johannes, schrie schon nach Fortsetzung“, sagten die Initiatoren Ramona Forster und Melanie Pils.

Im Straßer Schlosspark entsteht ein Weihnachtsdorf für Jung und Alt

Das Areal im Straßer Schlosspark bietet sich ideal als Weihnachtsdorf an. Dieses wird in den nächsten Tagen auch entstehen, um die Besucher am Samstag, 7. Dezember, von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 Uhr bis 20 Uhr auf das große Fest einzustimmen. Von der stimmungsvollen Beleuchtung an den Bäumen bis zu den dekorativen Hütten wird aus dem Schlosspark eine Weihnachtskulisse mit viel Liebe zum Detail, die für alle Altersklassen etwas bietet.

Die Ampel steht auf „Grün" nach der letzten Sitzung des Organisationskomitees zum Adventsmarkt im Schlosspark Straß. Nun hoffen die Straßer auf gutes Wetter und viele Besucher. Foto: Peter Maier

An den Ständen entlang der barrierefreien Wege wartet ein reichhaltiges Angebot. Dabei legen die Organisatoren großen Wert auf regionale und selbstgemachte Handwerkskunst bei den Ausstellern. Nahezu alle Fieranten von 2023 kommen heuer wieder nach Straß und auch einige Neue dazu. „Deshalb wird es im Gesamtkonzept kleine Neuerungen geben, um das Besuchererlebnis zu optimieren“, verraten Romana Forster und Melanie Pils.

Umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Straßer Adventsmarkt

Die kulinarische Verköstigung lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Klassischer Glühwein, exotischer heißer Caipi oder Jagertee ergänzen Steak- und Wurstsemmeln, Pommes, Schupfnudeln und Käsespatzen. Süßes, wie Waffeln und Kuchen und Kaffee werden in der Cafeteria des Seniorenstifts angeboten. Zum Rahmenprogramm gehören neben der beliebten Kutschfahrt und dem Nikolausbesuch auch viel Musik. Die gestalten die Chorgemeinschaft Burgheim, die Band „Wicked Strings“, der Illdorfer Chor „Cantabile“, die Jugendkapelle Burgheim und die Sängerin Nadine Eimecke. Schließlich kann man sich an den Geräten des ebenso barrierefreien Spielplatzes austoben. Einen Teil des Erlöses wird die Dorfgemeinschaft auch heuer wieder einem wohltätigen Zweck spenden. Die Straßer unterstützen das Kinder- und Jugendhilfezentrum Sankt Josef in Schrobenhausen, das beim Junihochwasser stark beschädigt wurde.