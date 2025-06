Wittelsbacher Golfclub in Neuburg wegen Sturmschäden gesperrt

Ein Gewittersturm fegte Montagfrüh über Neuburg hinweg. In Bruck, Maxweiler und Rohrenfeld zerzauste der Orkan Alleen, fällte Bäume und walzte Felder platt. Einen Kapitalschaden meldete der Wittelsbacher Golfclub.

Der Bruch einer markanten Eiche vor dem Clubhaus machte die Betrachter sprachlos. „Solche Schäden hat unserer erfahrener Greenkeeper in 30 Jahren nicht gesehen“, berichtet Geschäftsführer Korbinian Kofler. Jetzt ist Aufräumen angesagt, „wir müssen jeden abgebrochenen Ast am Boden und aus den Baumkronen entfernen.“ Es gehe um Sicherheit. Der Golfplatz ist gesperrt, frühestens am Samstag könne wieder gespielt werden.

Icon Galerie 14 Bilder Am Montagmorgen fegte ein Gewitter mit Sturmböen und Starkregen über die Region Neuburg. Bei Schloss Grünau und am Wittelsbacher Golfplatz stürzten Bäume um.

Die Neuburger Feuerwehren und der Stadtbauhof kümmerten sich um die Alleen rund um Grünau und Rohrenfeld. Die Trupps arbeiteten sich Zug um Zug nach vorne, entfernten Äste und Baumstämme, die quer über der Straße lagen. An der Bergheimer Spange waren einige Hindernisse zu beseitigen. Im Stadtteil Bruck räumten Bewohner ihre Gärten auf, starke Schäden sind nicht gemeldet worden. Die Landwirtschaft rechnet mit Ernteeinbußen, denn das Gewitter, lokal mit Hagelschauer, drückte Getreide- und Maisfelder um.