Tante Enso & Co.: Sind Dorfläden die Zukunft der Nahversorgung?

Lang hat es in Oberhausen nicht gedauert. Eine Vorstellung im Gemeinderat, eine Info-Veranstaltung und Plakate, so aufgestellt, dass man im Ort nicht umhinkam, ihnen Beachtung zu schenken: Nach nicht einmal einem Monat hatte der geplante Tante-Enso-Supermarkt in der Gemeinde genügend Unterstützung gesammelt. „Wenn die Oberhausener etwas wollen, stehen sie wie eine Wand hinter dem Projekt“, hatte ein zufriedener Bürgermeister Fridolin Gößl anschließend verlauten lassen. Denn in Gemeinden, denen die großen Supermarktketten fernbleiben, ist die Nahversorgung eine zentrale Zukunftsfrage.

Florian Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86697 Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorfladen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis