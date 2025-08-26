Icon Menü
Tante Enso & Co.: Sind Genossenschaften die Zukunft der Nahversorgung?

Neuburg-Schrobenhausen

Tante Enso & Co.: Sind Dorfläden die Zukunft der Nahversorgung?

Oberhausen bekommt einen Tante-Enso-Supermarkt, der Klingsmooser Dorfladen einen wirtschaftlichen Neustart. Genossenschaften füllen die Lücken der großen Ketten – und stehen dabei gehörig unter Druck.
Von Florian Lang
    Mit diesen Plakaten warb die Gemeinde Oberhausen um Unterstützung bei der Umsetzung des neuen Dorf-Supermarktes. Nachdem sich ausreichend Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben, gibt es nun auch ein "Danke" des Bürgermeisters zu sehen.
    Mit diesen Plakaten warb die Gemeinde Oberhausen um Unterstützung bei der Umsetzung des neuen Dorf-Supermarktes. Nachdem sich ausreichend Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben, gibt es nun auch ein "Danke" des Bürgermeisters zu sehen. Foto: Florian Lang

    Lang hat es in Oberhausen nicht gedauert. Eine Vorstellung im Gemeinderat, eine Info-Veranstaltung und Plakate, so aufgestellt, dass man im Ort nicht umhinkam, ihnen Beachtung zu schenken: Nach nicht einmal einem Monat hatte der geplante Tante-Enso-Supermarkt in der Gemeinde genügend Unterstützung gesammelt. „Wenn die Oberhausener etwas wollen, stehen sie wie eine Wand hinter dem Projekt“, hatte ein zufriedener Bürgermeister Fridolin Gößl anschließend verlauten lassen. Denn in Gemeinden, denen die großen Supermarktketten fernbleiben, ist die Nahversorgung eine zentrale Zukunftsfrage.

