Mit Glanz und Glamour: THI-Absolventen feiern ihren Abschluss

Bei einer glamourösen Feier im Congress Centrum haben die THI-Absolventinnen und -Absolventen des Sommersemesters ihre Abschlüsse gefeiert. Zur Akademischen Feier waren rund 1400 Gäste gekommen - ein Rekord. Und die erlebten laut einer Mitteilung der THI einen Abend voller Emotionen.

THI-Präsident Walter Schober begrüßte die Gäste

Nach der Begrüßung durch THI-Präsident Professor Walter Schober standen die feierliche Verabschiedung und die Verleihung besonderer Auszeichnungen im Mittelpunkt. „Um unseren Wohlstand zu sichern, bedarf es eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Dieser fordert Leistungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit. Dafür haben wir Sie ausgebildet. Nutzen Sie Ihre Chancen – wir brauchen Sie“, betonte Schober in seiner Ansprache, die er aufgrund des steigenden Anteils internationaler Studierender teilweise auf Englisch hielt.

Mehrere Preisträger wurden für ihre exzellenten Studienleistungen gewürdigt: Die Bachelorabsolventin Eva Burger und der Masterabsolvent Jonas Martin Rapp wurden jeweils für den besten Studienabschluss ausgezeichnet. Den Preis der Stadt Ingolstadt für die beste Abschlussarbeit im Bereich Digitalisierung erhielt Dmitrii Guzun, während Gomaa Engy den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes entgegennehmen durfte. Der Teampreis für ein bemerkenswertes Studienprojekt ging an ein internationales Team aus fünf Studierenden der THI und fünf ihrer Kommilitonen von der San José State University in den USA. Tobias Reissig wurde für seine Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit mit dem Preis der Audi Umweltstiftung ausgezeichnet. Michael Schmid, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Innovative Mobilität forschte, erhielt einen Preis für seine wegweisende Doktorarbeit.

Jonglierweltmeister Moritz Rosner war zu Gast an der THI

Anschließend begeisterten zwei Showacts das Publikum: Jonglierweltmeister Moritz Rosner und die Akrobaten der Flyguys sorgten für beste Unterhaltung. Die Moderation übernahmen die Studierenden Paula Esswein, frischgebackene Bachelorabsolventin in Künstlicher Intelligenz, und Florian Klein, die mit Charme und Witz durch das Programm führten.

Höhepunkt war wieder das Werfen der Hüte auf der Bühne, das die Professorinnen und Professoren zusammen mit den über 430 anwesenden Absolventinnen und Absolventen der Fakultäten auf der Bühne zelebrierten. Die Business-School glänzte dabei mit einem ganz besonderen Absolventen – Lukas Gloßner, der in Paris die Bronze-Medaille in Basketball bei den Paralympics holte.

Der Abend fand seinen glanzvollen Höhepunkt in der „Night of Glam“, einer stilvollen Abschiedsparty. Bei mitreißender Musik und erfrischenden Drinks feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. (AZ)