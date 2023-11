Ingolstadt/Neuburg

Vierte Amtszeit: Walter Schober bleibt Präsident der THI

Plus Der Hochschulrat der THI hat Walter Schober zum vierten Mal zum Präsidenten der Hochschule gewählt. Für Unmut sorgte, dass es keinen Gegenkandidaten gab.

Von Luzia Grasser

Walter Schober bleibt Präsident der Technischen Hochschule in Ingolstadt (THI), die auch eine Außenstelle in Neuburg hat. Der 62-Jährige wurde am Donnerstag vom 20-köpfigen Hochschulrat mit 18 Stimmen (bei zwei Nein-Stimmen) in seinem Amt bestätigt. Allerdings gab es auch Kritik an der Wahl, und die kam vonseiten der Studierenden. Denn die hätten sich einen Gegenkandidaten gewünscht. Schober war - wie auch schon bei seiner Wahl vor vier Jahren - ohne Konkurrenz angetreten.

Walter Schober war der einzige Kandidat bei der Wahl des THI-Präsidenten

Zwar gab es einige Bewerberinnen und Bewerber - Wahlleiter Christian Müller berichtet von einer Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich - doch auf dem Wahlzettel stand letztlich nur Schobers Name. Entschieden haben das der Vorsitzende des Hochschulrats - der ehemalige Präsident der TU München, Wolfgang Herrmann - und sein Stellvertreter, THI-Professor Christian Stummeyer. Wie Herrmann erklärte, sei bei den weiteren Bewerberinnen und Bewerbern "der Abstand an das Anforderungsprofil dermaßen groß gewesen", dass sie allein Schober als geeignet für den Posten erachtet hatten.

