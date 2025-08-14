Icon Menü
Tötungsversuch mit Quad in Karlshuld: 38-Jähriger festgenommen und in Haft

Neuburg/Karlshuld

Tötungsversuch mit Quad: Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft

Der Verdacht gegen einen 38-Jährigen aus Karlshuld hat sich erhärtet: Wegen versuchten Totschlags an einem Bekannten sitzt er nun in Haft. Kripo gibt weitere Details zur Tatnacht heraus.
Von Barbara Wild
    Mit einem Quad so ähnlich wie diesem hat ein 38-Jähriger einen Bekannten mehrfach überfahren und so versucht, ihn zu töten. Foto: Markus Hartlieb (Symbolfoto)

    Der 38-jährige Mann aus Karlshuld, der Dienstagnacht versucht haben soll, nahe des Zeller Weihers bei Neuburg an der Donau einen Bekannten mit einem Quad zu töten, sitzt seit Donnerstagvormittag in Untersuchungshaft. Das bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage dieser Redaktion. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrfach und gezielt mit seinem Geländefahrzeug einen Bekannten überfahren zu haben. Sein Ziel sei gewesen, diesem das Leben zu nehmen. Er sei in eine JVA in der Nähe überstellt worden. Das Fahrzeug sei sichergestellt. Zum Motiv des 38-Jährigen ist derzeit noch nichts bekannt. „Dazu werden wir aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nichts herausgeben“, so Sprecherin Katrin Preis. Allerdings gibt es nun mehr Klarheit über den Verlauf des Abends und den Beziehungsstatus zwischen Opfer und Täter.

