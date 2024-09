Traumgarten Open-Air 2024: Von allem noch ein wenig mehr

In den Kalendern der Neuburger Elektro-Fans dürfte der Tag schon seit der offiziellen Ankündigung im Mai mit einem dicken, roten Kreuz markiert sein: Am 14. September öffnet das Traumgarten Open-Air zum mittlerweile dritten Mal seine Pforten. Zehn Stunden lang heißt es dann im Biergarten des Sporthotels Rödenhof wieder „Kopf aus, Musik an!“ Grund, das Konzept der Party groß zu ändern, hatten die Veranstalter Michael Dünstl und Stefan Lindenthal nicht. Trotzdem dürfen sich Tanzwütige auf einige Neuheiten freuen.

Nach dem Traumgarten Open-Air geht es auf die offizielle Afterparty

So wird es in diesem Jahr, auf vielfachen Wunsch, zum ersten Mal eine offizielle Afterparty mit DJs aus dem Line-up geben. Wo genau die Afterparty stattfindet, wollen Dünstl und Lindenthal noch nicht verraten, die Location wird vom Rödenhof aus jedoch zu Fuß erreichbar sein. Dazu haben Dünstl und Lindenthal weiter an ihrem Konzept für die Chill-Out-Area geschraubt. Nach dem Vorbild von Lindenthals „Sonnendeck“, soll sie offener werden, mit mehr Sitzgelegenheiten und einer zweiten, voll ausgestatteten Bar. Gänzlich neu ist das kulinarische Angebot. Statt Rahmschmankerl und Pizza gehen heuer Burger aus dem Foodtruck des Karlshulders Maxim Werner über die Theke.

Bevor um 14 Uhr die ersten Beats aus den Lautsprechern schallen, gibt es Gelegenheit noch einmal tief Luft zu holen. Das Yoga-Studio „Aurum Loft“ bietet in der Chill-Out-Area um 13 Uhr einen kostenlosen, einstündigen Schnupperkurs an. Während der Feier schlägt dort der Neuburger Tattoo-Künstler Alex Marten seine Zelte auf und hinterlässt auf Wunsch bleibende Eindrücke bei den Gästen.

Im DJ-Line-up des Neuburger Traumgarten finden sich alte Bekannte und neue Talente

Musikalisch herrscht dagegen Kontinuität, tagsüber geht es etwas ruhiger zu, nachts brennt die Hütte. Wie immer wird von chilligen Sounds bis zu hartem Techno jede Stilrichtung vertreten sein, und wie immer soll nicht nur die Elektro-Szene auf ihre Kosten kommen. „Die Party ist für jedermann, man muss kein Techno-Fan sein“, sagt Lindenthal, der natürlich auch wieder selbst hinter den Turntables stehen wird. Unter den weiteren DJs dieses Jahr finden sich Altbewährte wie das Duo Klein & Gut, der Neuburger Simon Sameson und Alex Dick. Neu dabei sind die beiden DJanes Mel O D und die Schweizerin Ina Sapphire sowie das Duo Kiki B2B Yelb. Letztere kommen aus Neuburg und geben nach Dünstls Worten ihr Debüt in dieser Größenordnung.

Icon Galerie 42 Bilder Zum zweiten Mail fand im Rödenhof in Neuburg das Traumgarten Open Air statt. Diesmal standen einige DJs mehr hinter den Turntables. Hier die Bilder des Abends.

Weil im Traumgarten der graue Alltag Pause hat, hoffen Dünstl und Lindenthal auf die geballte Kreativität der Gäste bei der Kleiderwahl. Für den Träger oder die Trägerin des ausgefallensten Outfits gibt es die Karte für das Open-Air im kommenden Jahr kostenlos. Auf das bunte, und vor allem bunt-gemischte, Publikum freuen sich Dünstl und Lindenthal ohnehin am meisten. Schließlich seien es die vielen unterschiedlichen Menschen, die für die besondere Atmosphäre im Traumgarten sorgen. „Die allerersten Tickets gingen an eine Ü55-Gruppe, das zeigt schon, wie breit gefächert unser Publikum ist“, erzählt Dünstl.

Kartenvorverkauf für das Traumgarten Open Air befindet sich in der finalen Phase

Apropos Tickets, der Kartenvorverkauf läuft bereits seit Juni und befindet sich in der finalen von drei Phasen. Die Tickets sind für 16 Euro zu haben, auch für besonders spontane Besuche an der Abendkasse bis 18 Uhr. Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, als nur noch wenige Restkarten verfügbar waren, empfehlen die Veranstalter jedoch dringend, sich im Vorfeld eine Karte zu sichern.

Tickets und alle weiteren Informationen finden sich auf den öffentlichen Social Media-Accounts des Open Airs, unter www.facebook.com/traumgartenopenair und unter www.instagram.com/traumgarten_openair/.