Trugenhofen

vor 49 Min.

Vermisster Lehrer Helmut Strigl: Warum sein Fahrer verurteilt wurde

Plus Über fünf Jahre ist Helmut Strigl aus Trugenhofen vermisst. Jetzt gibt es in dem Fall ein Gerichtsurteil. Es betrifft einen Tatverdächtigen und einstigen Fahrer des Seniors.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Im Oktober dieses Jahres würde Helmut Strigl 70 Jahre alt werden. Ob er diesen Anlass feiert, ist allerdings ungewiss. Denn seit mehr als fünf Jahren ist der ehemalige Lehrer aus Trugenhofen vermisst. Von ihm fehlt jede Spur. Dennoch geht die Polizei weiter davon aus, dass der als eigenbrötlerisch geltende Senior lebt. Jetzt verstärken die Ermittler nochmals die Suche nach Helmut Strigl. Zugleich gibt es im Zusammenhang mit dem mysteriösen Fall ein Gerichtsurteil. Es betrifft den ehemaligen Chauffeur des Seniors.

Helmut Strigl haben seine Nachbarn zuletzt im Juni 2018 in der Nähe seines Hauses in Trugenhofen, einem Ortsteil von Rennertshofen gesehen. Damals war er gerade einmal fünf Monate aus seinem Lehrerberuf an der Mittelschule in Neuburg ausgeschieden. Wohl weitgehend ohne soziale Kontakte lebte er in Trugenhofen, regelmäßig ging er allerdings in das Neuburger Café Göbel. Dass er fehlt, stellte eine Cousine fest und zeigte dies im November 2021 bei der Polizei an. Seitdem laufen Ermittlungen. Nachdem die Neuburger Rundschau über den Fall berichtet hatte, wurde im November 2022 auch öffentlich nach Strigl gesucht - bisher ohne Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen