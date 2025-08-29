Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Unfall zwischen Neuburg und Bergen: 23-Jährige prallt gegen Baum

Neuburg

23-jährige Autofahrerin prallt zwischen Neuburg und Bergen gegen Baum

Eine 23-jährige Frau aus dem Landkreis Donau-Ries ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde sie verletzt.
Von Manuela Müller
    • |
    • |
    • |
    Am Donnerstagnachmittag geschieht ein Verkehrsunfall bei Neuburg.
    Am Donnerstagnachmittag geschieht ein Verkehrsunfall bei Neuburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Auf der Staatsstraße 2334 zwischen Neuburg und Bergen hat es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war um 16.24 Uhr in Richtung Bergen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve zu schnell fuhr, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

    Unfall zwischen Neuburg und Bergen: 23-Jährige prallt gegen Baum

    Das Auto prallte daraufhin mit dem Heck gegen einen Baum. Die junge Frau zog sich dabei „mittelschwere“ Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

    Erst kürzlich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Rad in Neuburg: Ein Autofahrer hat einen abbiegenden Radler übersehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden