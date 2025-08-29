23-jährige Autofahrerin prallt zwischen Neuburg und Bergen gegen Baum

Auf der Staatsstraße 2334 zwischen Neuburg und Bergen hat es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war um 16.24 Uhr in Richtung Bergen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve zu schnell fuhr, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

Unfall zwischen Neuburg und Bergen: 23-Jährige prallt gegen Baum

Das Auto prallte daraufhin mit dem Heck gegen einen Baum. Die junge Frau zog sich dabei „mittelschwere“ Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

