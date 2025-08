Klassische Musik in allen Variationen: Das sind die Konzerte der Saison 2025/26

Erst vor gut zwei Monaten feierte der Ingolstädter Konzertverein einen fulminanten Abschluss der Saison 2024/25 mit dem Auftritt der Band Spark. Nun liegt der Fokus bereits wieder ganz auf der Zukunft, denn das Programm für die bevorstehende Saison wurde längst geplant. Und dies war keine leichte Aufgabe, denn wie viele andere Kultureinrichtungen ist auch der Konzertverein von der minimierten Unterstützung durch die Stadt Ingolstadt betroffen.

Trotz dieser Sparmaßnahmen ist es dem Konzertverein Ingolstadt, unter der Regie von Eva-Maria Atzerodt einmal mehr gelungen, ein herausragendes Programm an klassischen Werken für die Saison 25/26 zu initiieren. Die mittlerweile hundertjährige Erfahrung des Vereins, außergewöhnliche Künstler und Ensemble nach Ingolstadt zu holen, hat sich bei der gelungenen Auswahl auch diesmal bemerkbar gemacht.

Den Anfang macht am 2. Oktober 2025 das für seine ebenso unkonventionelle Programmgestaltung, atemberaubende Interpretation und wundervolle Klanglichkeit gefeierte Delian Quartett. An diesem Abend umrahmen Streichquartette von Schostakowitsch und Mozart Bearbeitungen des englischen Renaissancekomponisten William Byrd, die der italienische Komponist Stefano Pierini für das Delian Quartett bearbeitet hat.

Konzertverein Ingolstadt präsentiert Programm der Saison 2025/26

„For Dieter – the past and the future“ – mit dieser Widmung Benjamin Brittens überschreibt der weltberühmte Bariton Benjamin Appl am 22. Oktober 2025 seine Hommage zum 100. Geburtstag des Jahrhundertsängers Dietrich Fischer-Dieskau, dessen letzter Schüler er war. Begleitet wird er dabei von seinem Duo-Partner am Klavier James Baillieu.

Als großes Orchesterkonzert konnte ein Gastspiel des Staatlichen Armenischen Symphonieorchesters unter der Leitung von Sergey Sembatyan am 21. November 2025 organisiert werden. Pjotr Tschaikowskis Symphonie Nr. 5 sowie Aram Khatchaturians Violinkonzert mit dem jungen aufstrebenden Geiger Darius Preuß stehen auf dem Programm.

Am 15. Dezember 2025 folgt das Weihnachtskonzert mit Singer Pur - das Ensemble aus fünf ehemaligen Regensburger Domspatzen und einer Sopranistin zählt zu den führenden A-Capella-Formationen und bezaubert mit einer stimmungsvollen Mischung aus Advents- und Weihnachtsliedern.

Bei seinem Recital am 9. Februar 2026 bringt der junge Klavier-Shootingstar Aaron Pilsan ein „Faschingsprogramm“ nach Ingolstadt, wobei unter anderem Schumanns „Carnaval“ und Enescus „Rumänische Rhapsodie“ zu hören sind.

Am 11. März 2026 sind der ungarische Ausnahme-Cellist Lazlo Fenyö und das gefeierte Polish Chamber Orchestra aus Warschau unter der Leitung von Jurek Dybal mit ausgewählten Werken für Violoncello und Kammerorchester zu erleben.

Neue Saison des Konzertvereins Ingolstadt startet im Oktober 2025

„Duo-Trio-Quartett“ - am 15. April 2026 präsentieren die Geigerin Anna Sophie Dauenhauer mit ihrem Klavierpartner Lukas Maria Kuen, der in Ingolstadt wohlbekannte Roland Glassl, Viola, und Wen-Sinn Yang, Violoncello, ein abwechslungsreiches Programm. Gespielt werden Werke von Edvard Grieg (Duo), Franz Schubert (Trio) und Johannes Brahms (Quartett), das ein ganzes Spektrum kammermusikalischer Formen mit großer Virtuosität und Klangvielfalt erlebbar macht.

Das Wettbewerbskonzert „Junge Künstler“ am 11. Mai 2026 wird diesmal in der Kategorie Schlagzeug durchgeführt. Drei Meisterklasse-Studenten der Musikhochschulen München, Nürnberg und Würzburg bewerben sich um den von Elin und Dr. Wilhelm Reissmüller gestifteten Musikförderungspreis des Konzertvereins.

Den Saisonabschluss macht am 15. Juni 2026 das Schubert Oktett. Acht Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks widmen sich in dieser Formation ihrer großen Leidenschaft, dem kammermusikalischen Musizieren auf höchstem Niveau. Dafür haben sie als zentrales Werk Franz Schuberts Oktett, das im Jahr 1824 entstand, ausgewählt.

Abonnements sind ab sofort beim Konzertverein Ingolstadt unter der Telefonnummer 0151 51600800 oder per Mail unter karten@konzertverein-ingolstadt.de erhältlich, Einzelkarten auch über Ticket Regional. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.konzertverein-ingolstadt.de im Internet.