Zehnjähriger nach Schlägerei an Vohburger Schule immer noch in Klinik

Bei einer Schlägerei an einer Vohburger Schule ist ein Schüler schwer verletzt worden. Der Bub liegt immer noch im Krankenhaus.

Vergangene Woche, am 18. Juli, kam es an einer Vohburger Grundschule zuerst zu einem Streit und dann zu einer Schlägerei zwischen einem Neun- und einem Zehnjährigen. Dabei boxte der jüngere dem älteren Schüler in den Bauch. Weil sich der Gesundheitszustand des Zehnjährigen danach verschlechterte, rief die Schule den Rettungsdienst.

Nach Schlägerei in Vohburg: Zehnjähriger ist noch im Krankenhaus

Der Junge kam in eine Klinik und musste aufgrund innerer Verletzungen operiert werden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist der Zehnjährige immer noch im Krankenhaus und die Diagnostik dauert an. Nach aktuellem Kenntnisstand könne keine Kausalität zwischen dem Zustand des Jungen und der körperlichen Auseinandersetzung hergestellt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt, wie es zu dem Streit kam, dauern noch an. (dopf)

Lesen Sie dazu auch