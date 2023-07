Weichering

18:30 Uhr

Das sind die aktuellen Pläne für das Paketzentrum Weichering

So könnte das Paketzentrum in Weichering nach der aktuellen Planung aussehen. Erstmals verzichtet die DHL auf ihr firmeneigenes, gelbes Branding und setzt stattdessen auf Grün-Braun-Töne.

Plus Neue Vorfahrtsregelung, neuer Radwegverlauf, neue Gutachten – die Pläne für das Logistikzentrum der DHL wurden angepasst und ergänzt. Wie der Stand der Dinge ist und wann die Einwände der Bürger und Fachstellen besprochen werden.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Mit einem großen Geheft an Informationen, Daten und Zahlen rund um das geplante Paketzentrum werden die Weicheringer Gemeinderäte in die Sommerpause geschickt. Ihre Aufgabe ist es nun, sich den aktuellen Stand der Bauleitplanung anzusehen, um entscheiden zu können, ob das Verfahren auf dieser Grundlage weitergeführt werden soll.

Einen ersten Einblick in die Unterlagen hat das Gremium am Montag erhalten. Landschaftsarchitekt Alois Rieder, der das Paketzentrum im Auftrag der Deutschen Post plant, erklärte die wesentlichen Eckpunkte des aktualisierten Plans. Das interessierte auch eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern. Rund 50 Zuhörer, überwiegend aus Weichering und Maxweiler, waren aus diesem Grund in die Sitzung gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen