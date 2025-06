Nahversorgung in Weichering: geringe Resonanz bei Fragebogenaktion

Die Resonanz auf die Fragebogenaktion blieb trotz Verlängerung bis 22. Juni eher mau. Aber Weicherings Bürgermeister Thomas Mack (CSU) will dennoch weiter am ehrgeizigen Ziel festhalten, die brachliegende Nahversorgung im Dorf wiederzubeleben – vorerst wenigstens. Obwohl nur 32 Prozent aller Haushalte und 46 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sich an der von der Gemeinde initiierten Befragung von Mitte Mai an beteiligt hatten, geht Mack nun den nächsten Schritt. Der Gemeinderat soll entsprechende Geschäftsmodelle in anderen Kommunen unter die Lupe nehmen und dabei herausfinden, ob sich eines davon für Weichering eignen könnte.

Von 1411 Haushalten in Weichering haben sich nur 206 zur Nahversorgung rückgemeldet

„Wir waren sehr enttäuscht und sind es noch immer“, sagte der Rathauschef. Von den insgesamt 1411 Haushalten – 871 in der Kerngemeinde und 540 in Lichtenau – hätten sich im ersten Befragungszeitraum lediglich 206 rückgemeldet. Viel zu wenig für mögliche genossenschaftliche Lösungen. Gerade das kürzlich bekannt gewordene Beispiel eines geplanten Supermarktes für Oberhausen, der an sieben Tagen die Woche 24 Stunden geöffnet haben soll, würde eine Zeichnungsbereitschaft der Bürger von mindestens 50 Prozent erfordern. „Wir sollten das jetzt erst einmal sacken lassen“, schlug Mack vor. Zwischenzeitlich könne man ja Termine in umliegenden Dorfläden vereinbaren und sich dort über die jeweiligen Sachverhalte informieren. Er wolle das Thema „Nahversorgung“ nicht ganz verwerfen und ihm vielmehr Zeit geben. Mack: „Zum Schwur kommt es sowieso erst, wenn es darum geht, dass man genossenschaftlich zeichnen muss.“

32 Prozent seien doch eigentlich keine schlechte Quote, warf Gemeinderat Hans-Jürgen Steinherr (Grüne) ein. „Wenn die alle in Weichering einkaufen würden, dann wäre das schon ein Erfolg.“ 50 Prozent, also die Hälfte aller Gemeindebürger, in einen solchen Laden zu bekommen, hielt er jedoch für kaum möglich. Es sei nun mal kein Wunschkonzert, ergänzte Andrea Appel-Fischer (SPD), sondern eine Kosten-Nutzen-Rechnung.