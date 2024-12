Neuer Wertstoffhof in Weichering eröffnet

Er ist ein Musterprojekt, jetzt wurde in Weichering ein neuer, hochmoderner Wertstoffhof eingeweiht, der als wegweisend für den gesamten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gilt. Landrat Peter von der Grün übernahm die symbolische Eröffnung, als er das Absperrband an der Zufahrt zum 3700 Quadratmeter großen Gelände durchtrennte. Der neue Standort liegt nur etwa 150 Meter östlich des bisherigen Wertstoffhofs, strategisch günstig an der B16. Nur neun Monate nach dem Spatenstich konnte das Projekt abgeschlossen werden – eine Bauzeit, die Landrat von der Grün als „schnell“ lobte.

Der neue Wertstoffhof in Weichering kostete rund eine Million Euro

Die Kosten für den Neubau beliefen sich auf rund eine Million Euro, die jedoch nicht zu einer Erhöhung der Abfallgebühren führen werden. Der Landrat bedankte sich bei den beteiligten Firmen, darunter das Planungsbüro WipflerPlan aus Pfaffenhofen, Tiefbau Holl aus Burgheim, Elektro Rinauer aus Schrobenhausen und Kanalbau Baumeister aus Weichering. Ebenso galt sein Dank der Familie Maurer, die das Grundstück zur Verfügung gestellt hatte, sowie dem Logistikunternehmen Scherm für die Zwischenlagerung auf deren Gelände. Der Bau des Wertstoffhofs verlief nicht ganz reibungslos. Bauleiter Martin Gudera von WipflerPlan berichtete, dass Starkregen und ein erhöhter Grundwasserspiegel im Sommer zu leichten Verzögerungen geführt hatten. Dennoch zeigte er sich insgesamt zufrieden. Einzig vereinzelte Diebstähle, wie der Verlust einer Baggerschaufel, trübten das Bild.

Mathilde Hagl, Leiterin der Landkreisbetriebe, stellte die besonderen Merkmale des neuen Wertstoffhofs vor. Besonders hervorzuheben seien die ebenerdige Grünabfallstation – möglich durch einen speziellen Kanalanschluss – sowie die überdachte Abgabestation für Elektroschrott. Letztere ist im Landkreis einzigartig und umfasst zwei Container: einen gelben speziell für Kühlschränke und einen grünen für weitere Elektrogeräte. Bürgermeister Thomas Mack bezeichnete den Wertstoffhof als „Treffpunkt und Kontaktstelle“.

Nach dem Neuburger Vorbild ist auch ein Tauschregal für den Wertstoffhof geplant

Besonders gespannt seien die Weicheringer auf das geplante Tauschregal, das aktuell noch in der Planungsphase ist. Werkleiterin Hagl erklärte, dass man großen Wert auf eine ansprechende Gestaltung lege und Richtlinien für die Nutzung erarbeiten wolle. In Neuburg, wo bereits ein solches Regal existiert, werden Gegenstände wie Keramik, Gartenmöbel oder spezielle Artikel wie Zeichenplatten erfolgreich getauscht. „Mit diesem modernen und nachhaltig ausgerichteten Wertstoffhof setzt die Gemeinde Weichering neue Maßstäbe für die Abfallwirtschaft im Landkreis und schafft gleichzeitig eine Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger“, so Hagl. (AZ)