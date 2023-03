Weichering

vor 17 Min.

Tante-Emma-Laden schließt: Bekommt Weichering einen Supermarkt?

Plus In der Gemeinde werden Möglichkeiten ausgelotet, um die Nahversorgung im Ort zu sichern. Gespräche mit dem Edeka-Konzern laufen. Gute Nachrichten gibt es für den jetzigen Laden.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Noch ist nichts entschieden, und noch ist für den Nah&Gut-Laden in Weichering kein Nachfolger oder eine Alternative gefunden. Doch im Hintergrund laufen die Überlegungen auf Hochtouren, wie die Nahversorgung in dem Ort gesichert werden kann. Wie berichtet, zieht sich die Bäckerei Hörmann zurück, und damit wird auch der kleine Lebensmittelladen in Weichering Ende Mai schließen. Ein unmittelbarer Nachfolger hat sich bislang nicht gefunden, weil die Räume im jetzigen Zustand nicht weitergenutzt werden dürfen. So lautete zumindest die ursprüngliche Anordnung der Lebensmittelaufsicht. Doch die Behörde scheint nach einem Gespräch mit Bürgermeister Thomas Mack durchaus zu einem Kompromiss bereit zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen