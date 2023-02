Weichering

Einzige Nahversorgung: Tante-Emma-Laden in Weichering schließt

Der kleine Lebensmittelladen in Weichering wird, wenn kein Wunder passiert, Ende Mai für immer schließen. Damit verliert der Ort seine einzige Nahversorgung.

Plus Die Tage des kleinen Lebensmittelladens in Weichering scheinen gezählt: Ende Mai ist Schluss. Warum es nicht so einfach ist, einen Nachfolger zu finden und welche Alternativen jetzt verfolgt werden.

Von Claudia Stegmann

Ende Mai ist Schluss. Dann wird der kleine Nah&Gut-Laden in Weichering schließen. Für wie lange, das steht derzeit in den Sternen. Bürgermeister Thomas Mack hat bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Nachfolger bzw. eine Alternative zu bekommen. Doch die Voraussetzungen sind denkbar ungünstig. Denn es geht um Geld, um viel Geld.

