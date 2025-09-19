Zum Weltkindertag: Spiel, Spaß und Spendenaktion auf dem Schrannenplatz

Zum zweiten Mal können sich die Neuburger Kinder über eine große Veranstaltung zum Weltkindertag freuen. Ähnlich wie letztes Jahr organisiert Horst Winter, Kreisvorsitzender des Herzwerks, der Neuburger Geschäftsstelle der AWO, einen Nachmittag voller Spiel und Spaß. Das Ganze findet am Samstag, 20. September, am Weltkindertag statt.

Dieses Jahr sind alle Attraktionen auf dem Schrannenplatz aufgebaut. Es gibt Kinderschminken, Fußball, Dart, Vier Gewinnt, eine große Hüpfburg und noch vieles mehr. Die Stände sind aber nicht alle vom Herzwerk. Der Kreisjugendring, das Traumtheater, die Kolping Jugend, der TSV Neuburg, der Spielwaren Habermeyer und dieses Jahr zum ersten Mal die Mobile Familie Ingolstadt sind am Samstag vor Ort. Um 14:30 Uhr wird die Veranstaltung auf der Bühne eröffnet. Danach kann man sich auf musikalische Unterhaltung von verschiedenen Orchestern und Chören freuen.

Weltkindertag: Das ist am 20. September in Neuburg geboten

Alles an diesem Event basiert auf dem Ehrenamt. „Es ist nicht schwer für so etwas Helfer zu finden“, freut sich Winter. Alle Standbesitzer und Mitarbeiter des Herzwerks sind ehrenamtlich dabei. Die Stadt stellt den Schrannenplatz kostenlos zur Verfügung. Es gibt weder Standmiete noch Kosten für Spiele. „Unser Lohn sind die glücklichen Kinderaugen“, schwärmt Winter.

In diesem Jahr dreht sich alles um Kinderarmut. Das Motto lautet „Armut ist kein Kinderspiel“. Mit einem an Monopoly angehauchten Spiel will Winter Kinder und Erwachsene darüber aufklären, wie Armut entsteht. Das Herzwerk sammelt dieses Jahr Gelder für ein besonderes Projekt: Ein Jahr lang erhalten 40 Kinder aus ganz Deutschland jeden Monat jeweils 100 Euro. Die Kinder sind zwischen acht und zwölf Jahren alt und stammen aus eher schlechteren Verhältnissen. Am Samstag stehen auf dem Schrannenplatz mehrere große Sparschweine. Jede Spende wird in dieses Projekt gesteckt. Der Lions Club Neuburg hat schon stark vorgelegt: Sie spenden 1000 Euro für diese Kinder.