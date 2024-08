Autowerkstatt brennt komplett aus: Mann bei Löschversuchen verletzt

Die graue Brandsäule über Ehekirchen war schon von Weitem sichtbar: Bei einem verheerenden Brand in einer Autowerkstatt in der Neuburger Straße ist eine Person verletzt worden. Die Werkstatt und ein Teil des Obergeschosses des Hauses sind komplett ausgebrannt. Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus der Region schaffte es zu verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen, weil von einem hohen Sachschaden auszugehen ist. Wie hoch der genau liegt, will die Kripo am Donnerstagnachmittag mitteilen. Die Brandermittler seien noch vor Ort, so eine Sprecherin.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autowerkstatt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis